Nach Outing: Hier zelebrieren Ralf Schumacher und Étienne den ersten Pärchen-Auftritt

Budapest (Ungarn) - Eine Woche nach dem Bekenntnis zu seiner Homosexualität hat sich Ralf Schumacher (49) jetzt erstmals mit seinem Partner Étienne (34) in der Öffentlichkeit gezeigt!

Ralf Schumacher (49) und sein Partner Étienne sind bereits seit zwei Jahren miteinander liiert. © Instagram/ralfschumacher_rsc (Screenshot)

Die beiden Turteltauben sind an diesem Wochenende bei der Formel 1 zu Gast. Auf dem Hungaroring in Budapest steigt am Sonntag das 13. Rennen der Saison. Ralf ist dabei wie gewohnt für den Pay-TV-Sender Sky im Einsatz.

Abseits des Mikrofons blieb dem jüngeren Bruder von Siebenfach-Champion Michael Schumacher (55) aber genügend Freizeit, um den ersten Pärchen-Auftritt nach dem überraschenden Coming-out zu zelebrieren.

Aufnahmen, die "Bild" vorliegen, zeigen, wie die beiden Männer befreit von jeglichem Druck durch die Boxengasse schlendern. Unter anderem statteten sie dabei den Rennställen Red Bull und Sauber einen Besuch ab.

Während Étienne auf den Schnappschüssen des Öfteren genüsslich an seiner E-Zigarette zieht, wirkt Ralf durchaus fokussiert auf seinen Experten-Job im TV. Der 49-Jährige fuhr zwischen 1997 und 2007 selbst in der Königsklasse.