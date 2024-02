Nach Schock-Diagnose: Céline Dion überrascht alle bei den Grammys!

Los Angeles - In den vergangenen Jahren hatte Céline Dion (55) immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Erst 2023 machte die Musik-Ikone ihre Diagnose öffentlich: Sie leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom, einer unheilbaren Nervenkrankheit. In den letzten Monaten erging es Dion so schlecht, dass sie alle Konzerte absagen musste. Nun überraschte die Sängerin alle mit einem Auftritt bei den Grammys!