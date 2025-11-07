Nach schweren Vorwürfen: "Stranger Things"-Stars überraschen während Premiere

USA - Nach langem Warten ist es endlich so weit: Die fünfte und letzte Staffel von "Stranger Things" steht in den Startlöchern. Eine Schlagzeile trübte zuletzt die Vorfreude: Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (21) soll eine Mobbing- und Belästigungsbeschwerde gegen Co-Star David Harbour (50) erhoben haben. Nun aber überraschen die beiden - und zeigen sich eng umschlungen!

Millie Bobby Brown (21) soll laut einem Bericht Vorwürfe gegen David Harbour (50) erhoben haben. © Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Bei der Premiere in Los Angeles (Kalifornien) war von Spannungen zwischen Brown und ihrem Serienvater nichts zu spüren.

Die beiden Schauspieler trafen auf dem roten Teppich aufeinander, wirkten laut Page Six vertraut und posierten beim Auftakt der Pressetour gemeinsam für die Kameras.

Bisher äußerten sich weder Bobby Brown noch Harbour zu den Vorwürfen, die die junge Frau vor Drehstart der finalen Staffel erhoben haben soll.

In der Beschwerde war von Mobbing und Belästigung, die nicht sexueller Natur gewesen sein soll, die Rede. Nach dem Vorfall soll es eine interne Untersuchung gegeben haben, deren Ergebnis bislang unbekannt ist.

Zudem habe die 21-Jährige während der gesamten Dreharbeiten einen persönlichen "Vertreter" an ihrer Seite gehabt.