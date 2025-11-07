Nach schweren Vorwürfen: "Stranger Things"-Stars überraschen während Premiere
USA - Nach langem Warten ist es endlich so weit: Die fünfte und letzte Staffel von "Stranger Things" steht in den Startlöchern. Eine Schlagzeile trübte zuletzt die Vorfreude: Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (21) soll eine Mobbing- und Belästigungsbeschwerde gegen Co-Star David Harbour (50) erhoben haben. Nun aber überraschen die beiden - und zeigen sich eng umschlungen!
Bei der Premiere in Los Angeles (Kalifornien) war von Spannungen zwischen Brown und ihrem Serienvater nichts zu spüren.
Die beiden Schauspieler trafen auf dem roten Teppich aufeinander, wirkten laut Page Six vertraut und posierten beim Auftakt der Pressetour gemeinsam für die Kameras.
Bisher äußerten sich weder Bobby Brown noch Harbour zu den Vorwürfen, die die junge Frau vor Drehstart der finalen Staffel erhoben haben soll.
In der Beschwerde war von Mobbing und Belästigung, die nicht sexueller Natur gewesen sein soll, die Rede. Nach dem Vorfall soll es eine interne Untersuchung gegeben haben, deren Ergebnis bislang unbekannt ist.
Zudem habe die 21-Jährige während der gesamten Dreharbeiten einen persönlichen "Vertreter" an ihrer Seite gehabt.
Nicht die einzigen Vorwürfe gegen David Harbour
Das sind jedoch nicht die einzigen negativen Schlagzeilen, die Harbour in letzter Zeit über sich lesen musste: Nach der Trennung von seiner Ex-Frau Lily Allen (40) rechnete diese öffentlich mit ihm ab.
In ihrem neuen Album "West End Girl" sang die 40-Jährige offenbar über ihn. Sie beschrieb ihn als "Sexsüchtigen", der die Regeln ihrer offenen Ehe gebrochen und sie betrogen habe.
Bleibt nun zu hoffen, dass das Drama rund um die "Stranger Things"-Darsteller nun vorbei ist - und sich die Fans auf die spannende letzte Staffel freuen können.
Diese startet am 26. November mit Teil eins auf Netflix. Teil zwei folgt am 25. Dezember, das große Finale dann an Silvester.
Titelfoto: Montage: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa, KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP