"Stranger Things"-Drama: Millie Bobby Brown schockt mit Vorwürfen gegen Hauptdarsteller
Los Angeles (USA) - Noch in diesem Monat läutet Netflix die lang ersehnte Final-Staffel von "Stranger Things" ein. Doch während eigentlich die Werbetrommel gerührt werden soll, ziehen auch abseits von Hawkings schwarze Wolken auf: Millie Bobby Brown (21) hat eine Mobbing- und Belästigungsbeschwerde gegen Co-Star David Harbour (50) eingelegt - ihrem Serienpapa!
Etwa eine Dekade lang standen die beiden Darsteller gemeinsam für den Netflix-Hit vor der Kamera - als Sheriff und Superheldin, die zu Vater und Adoptivtochter wurden. Dabei soll es zuletzt allerdings alles andere als harmonisch zugegangen sein.
Vor dem Drehstart der fünften und letzten Staffel soll die 21-Jährige einem Bericht der Daily Mail zufolge, Beschwerde gegen ihren Kollegen eingelegt haben.
Ein Insider berichtete, dass Brown "seitenweise" Anschuldigungen gegen Harbour vorgebracht habe, was eine interne Untersuchung auslöste, die "monatelang andauerte".
In der Beschwerde sei es und Belästigung und Mobbing gegangen - nicht aber um sexuelle Übergriffe, wie betont wurde. Die Eleven-Darstellerin soll während der Dreharbeiten zur finalen Staffel immer einen "Vertreter" mit am Set gehabt haben.
Für Harbour sind es die nächsten Negativschlagzeilen, nachdem seine Ex-Frau Lily Allen (40) ihn in ihrem neuen Album erst kürzlich des Fremdgehens beschuldigt hatte.
Der offizielle Trailer zur fünften und letzten "Stranger Things"-Staffel mit Millie Bobby Brown
Drama bei finaler "Stranger Things"-Staffel: "Dass sie es nicht dementiert haben, spricht Bände"
Doch im Set-Drama mit Millie Bobby Brown soll Allen ihrem damaligen Gatten noch den Rücken gestärkt haben. "Lily hat ihn die ganze Zeit über unterstützt", sagte die Quelle. "Es war eine brutale Zeit."
Netflix selbst hat bislang zu dem Bericht geschwiegen. "Die Tatsache, dass sie es nicht dementiert haben, spricht Bände", so der Insider.
Im großen Trailer zur fünften Staffel, der erst vor wenigen Tagen veröffentlicht wurde, ist Jim Hopper - Harbours Charakter - überraschenderweise kaum zu sehen. Fans vermuten nun, dass der Streaming-Gigant den 50-Jährigen absichtlich aus der Schusslinie nehmen will, um die Vorfreude (bzw. Werbekampagne) nicht zu trüben.
Auch Harbour hat sich bislang nicht zu dem Bericht geäußert. Der erste Teil der letzten "Stranger Things"-Staffel wird nichtsdestotrotz ab 26. November auf Netflix zu sehen sein. Part zwei folgt am 25. Dezember und das große Finale an Silvester.
