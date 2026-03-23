Nach Sienna Miller: Auch ihre Schwester ist schwanger - mit 47
England - Im Dezember präsentierte sich Sienna Miller (44) mit kugelrundem Babybauch bei den Fashion Awards und machte somit öffentlich, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Nun legt ihre Schwester nach, denn auch Savannah Miller (47) freut sich auf Nachwuchs!
Die süße Neuigkeit gab die 47-Jährige auf Instagram bekannt und präsentierte auf zwei Fotos ganz stolz ihren wachsenden Babybauch.
"Die Magie der Schwangerschaft noch einmal erleben zu dürfen - zusammen mit Jim, der bereits für meine drei Kinder der beste und hingebungsvollste Vater ist -, ist ein tiefgreifendes und phänomenales Geschenk", schrieb Miller voller Demut.
Gleichzeitig verriet sie, dass ihr Baby im August das Licht der Welt erblicken wird. Für die Modedesignerin und ihren Mann James Whewell, den sie liebevoll Jim oder Jimmy nennt, ist es das erste gemeinsame Kind. Das Paar krönte seine Liebe mit einer Hochzeit im Jahr 2022.
Miller ist bereits Mutter von drei Kindern, die aus der Ehe mit Nick Skinner stammen. Ihr ältester Sprössling stehe kurz vor seinem 21. Geburtstag, wie Miller weiter mitteilte.
Savannah Miller macht Schwangerschaft öffentlich
Sienna Miller postet ebenfalls Bild mit rundem Babybauch
Dass Miller mit ihrer Schwester aktuell gleichzeitig ein Kind unter dem Herzen trägt, sei für sie "das köstlichste Sahnehäubchen auf dem Kuchen", hieß es in dem Beitrag.
Auch Sienna Miller scheint derzeit voll im Babyfieber zu sein. Nach neun Jahren kompletter Funkstille - ihr letzter Post stammt aus dem Jahr 2017 - meldete die 44-Jährige sich auf Instagram zurück und veröffentlichte ebenfalls ein Bild mit dicker Kugel.
Die Schauspielerin hat bereits eine Tochter, die auf dem Namen Marlowe hört, mit ihrem Ex-Partner Tom Sturridge (40).
Anfang 2024 bekam Miller ihr zweites Kind, das aus der Beziehung mit dem 15 Jahre jüngeren Oli Green (29) stammt. Nun erwartet das Paar seinen zweiten gemeinsamen Nachwuchs.
Titelfoto: Bildmontage: THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Screenshots/Instagram/@siennathing, savannahmiller