Nach Sienna Miller: Auch ihre Schwester ist schwanger - mit 47

England - Im Dezember präsentierte sich Sienna Miller (44) mit kugelrundem Babybauch bei den Fashion Awards und machte somit öffentlich, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Nun legt ihre Schwester nach, denn auch Savannah Miller (47) freut sich auf Nachwuchs!

Savannah (47, l.) und Sienna Miller (44) dürfen ihre erneuten Schwangerschaften gemeinsam genießen. © THEO WARGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die süße Neuigkeit gab die 47-Jährige auf Instagram bekannt und präsentierte auf zwei Fotos ganz stolz ihren wachsenden Babybauch.

"Die Magie der Schwangerschaft noch einmal erleben zu dürfen - zusammen mit Jim, der bereits für meine drei Kinder der beste und hingebungsvollste Vater ist -, ist ein tiefgreifendes und phänomenales Geschenk", schrieb Miller voller Demut.

Gleichzeitig verriet sie, dass ihr Baby im August das Licht der Welt erblicken wird. Für die Modedesignerin und ihren Mann James Whewell, den sie liebevoll Jim oder Jimmy nennt, ist es das erste gemeinsame Kind. Das Paar krönte seine Liebe mit einer Hochzeit im Jahr 2022.

Miller ist bereits Mutter von drei Kindern, die aus der Ehe mit Nick Skinner stammen. Ihr ältester Sprössling stehe kurz vor seinem 21. Geburtstag, wie Miller weiter mitteilte.