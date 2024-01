Nach Tod von "Alarm für Cobra 11"-Star: Jetzt bricht seine Freundin ihr Schweigen!

Los Angeles (Kalifornien/USA) – Sie trauert um ihre große Liebe! Drei Jahre lang war Taylor Reynolds die heimliche Frau an der Seite von Christian Oliver (†51) . Nach dem Tod des Schauspielers hat sich die Amerikanerin jetzt erstmals selbst zu Wort gemeldet.

Christian Oliver (†51) und Taylor Reynolds waren seit drei Jahren ein Paar. © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Screenshot/Instagram/teelove1111

"Es gibt keine Worte für die unfassbarste Tragödie, die jenseits jedes Verständnisses liegt", begann Christians Freundin ihr emotionales Statement bei Instagram.

Unter einem Pärchen-Foto, auf dem die junge Mutter und der verstorbene TV-Star glücklich verliebt Seite an Seite in die Kamera strahlen, ließ Reynolds ihrer tiefen Trauer freien Lauf und nahm mit bewegenden Worten Abschied von ihrem geliebten Partner, der wenige Tage nach Neujahr bei einem Flugzeugabsturz in der Karibik ums Leben gekommen war.

Dass ihr Herz "in eine Million Stücke zerschmettert" sei, sei eine Untertreibung, gestand Taylor. "Ich überlebe einen Tag nach dem anderen. Ein Atemzug nach dem anderen."

Nur die wenigsten wussten, dass die Mutter einer kleinen Tochter und der Zweifachvater überhaupt liiert waren: "Christian und ich haben uns in den letzten drei Jahren dafür entschieden, unsere magische Liebe privat und heilig zu halten, während wir beide gemeinsam als wunderschöne Familie durch die Höhen und Tiefen des Lebens, der Scheidung und des Neuanfangs reisten."

Jetzt, nach dem plötzlichen Tod ihres Partners, habe sie jedoch das Bedürfnis, ihre "tiefe Liebe" mit der Welt zu teilen, erklärte die Blondine und enthüllte erstmals, dass der Schauspieler und seine beiden Töchter, die bei dem tragischen Unglück ebenfalls ihr Leben verloren, nicht alleine im Urlaub waren.

Sie habe über die Feiertage "eine traumhafte Zeit" mit Christian und seinen Mädchen in der Karibik verbracht, schrieb Reynolds. Warum sie nicht mit den dreien zurückreiste und daher selbst nicht in der Unglücksmaschine saß, ließ die Amerikanerin offen.