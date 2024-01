Nach Todes-Schock um deutschen Netz-Star: Rührende Geste zu seinem Geburtstag

Frankfurt am Main/Cham/Thailand - Sein Tod war ein gewaltiger Schock für die gesamte Fitness-Community: Netz-Star Johannes Lindner alias Joesthetics (†30) starb im vergangenen Juli plötzlich und unerwartet . Pünktlich zu seinem Geburtstag sollen seine Fans einen neuen Anlaufpunkt für gemeinsame Erinnerungen finden.

Am heutigen Sonntag wäre Fitness-Influencer Johannes Lindner (†30), vielen besser bekannt als Joesthetics, 31 Jahre alt geworden. © Instagram/joesthetics.forever

Am 1. Juli traf die Meldung Millionen von Menschen wie ein Schlag in die Magengrube. Aufgrund eines geplatzten Aneurysmas verstarb der gebürtige Bayer in seiner Wahlheimat Thailand - jegliche Hilfe kam dabei zu spät.

Zurück ließ er neben seiner Freundin Nicha auch seine Eltern, Großmutter sowie eine ältere Schwester. Doch vor allem waren es über zehn Millionen Menschen auf allen Social-Media-Plattformen, die tagtäglich Motivation aus den Beiträgen des sympathischen Blondschopfs mit den Mega-Muckis zogen.

Der Hintergrund der tödlichen, ausgebuchteten, am Hirn liegenden Schlagader blieb lange Zeit ungewiss und wird wohl nie vollends aufgeklärt werden - auch wenn sich etliche Zeitgenossen diesbezüglich vor allem auf Steroidkonsum oder eine fragwürdige Ernährung stützten.

Am heutigen Sonntag wäre Joesthetics 31 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass wurde ein neuer Instagram-Account von seiner Familie und treuen Weggefährten ins Leben gerufen. Auf dem Account "joesthetics.forever" soll möglichst eine andere Seite des erfolgreichen Instagram-Unternehmers gezeigt werden.

So sind dort erstmals gemeinsame Bilder mit seinen Eltern zu sehen. Darüber hinaus spielt seine ältere Schwester Constanze immer wieder eine Rolle in den bisherigen Beiträgen.