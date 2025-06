Stephen Dürr mag's dreckig - und liest Hass-Kommentare zusammen mit der Familie

Bei Kampf der Realitystars sorgte Stephen Dürr für Zündstoff. Im TAG24-Interview erzählt er, dass er gerne triggert und in weitere Reality-TV-Formate möchte.

Von Tobias Bruns

Hamburg - Bei "Kampf der Realitystars" hat Stephen Dürr (50) bis zu seinem Ausscheiden am Mittwoch unter anderem mit Sperma-Masken für Aufsehen gesorgt und mit seiner Art polarisiert. In einem Statement auf Instagram zeigte sich der 50-Jährige überrascht: RTLZWEI habe ihn zum Bad Guy auserkoren und alle lustigen Teile von ihm einfach nicht gezeigt. Die Lust auf Reality-TV lässt sich der 50-Jährige weder dadurch noch durch zahlreiche Hass-Kommentare nehmen. Ganz im Gegenteil - der Offroad-Enthusiast hat im Interview mit TAG24 verraten, dass er heiß auf drei weitere Formate ist. Und da will er so auftreten wie bei Fahrten mit seinen Jeeps im Gelände: ungebremst.

Alles in Kürze Stephen Dürr will in weitere Reality-TV-Shows

Dürr war bei "Kampf der Realitystars" zu sehen

Er möchte ungebremst auftreten wie bei Jeep-Fahrten

Seine Familie unterstützt ihn bei seinen Auftritten

Dürr plant Teilnahmen an "The 50", "Most Wanted" und "Temptation Island VIP" Mehr anzeigen

Stephen Dürr (50) ist überrascht, dass er bei Kampf der Realitystars 2025 als Bad Guy dargestellt wird. © RTLZWEI TAG24: Stephen, Du bist durch Soaps wie "Unter uns" und "Alles was zählt" bekannt geworden, nun sieht man Dich in Reality-TV-Formaten. Wie kam es zu diesem Schritt? Stephen: "Ich war über 25 Jahre Schauspieler, dann sind meine Kinder gekommen und dadurch bin ich ausgestiegen, habe ganz viel anderen Kram gemacht. Und 2016 kam Big Brother mal auf mich zu. Das war so mein erster Ausflug. Es war jetzt nie so ein großer Plan von mir, Reality-Star oder so was zu werden. Das ist ja eine ganz eigene Gilde. Aber ich dippe ab und zu mal rein." TAG24: Was denken Deine Frau und Deine Töchter, wenn sie Dich so im Fernsehen erleben? Promis & Stars 40 Tage nach Xatars Tod: Ex-Profiboxer Ismail Özen lädt zur Gedenkfeier ein Stephen: "Meine Familie sagt, hau noch einen drauf. Misch den Laden auf, hab Spaß. Und es ist egal, ob was peinlich ist oder so, mach einfach. Die geben mir einfach auf den Weg mit: Mach nicht speziell auf sympathisch, mach es nicht allen recht. Dreh den Laden auf links."

Stephen Dürr veröffentlichte Instagram-Statement: RTL2 habe ihn zum Bad Guy hochstilisiert

Familie Dürr amüsiert sich über Hass-Kommentare

In seiner Freizeit mag Stephen Dürr es dreckig. Mit seinen Geländewagen ist der Schauspieler in Offroad-Parks unterwegs. © privat TAG24: Auch, wenn es dann Hass-Kommentare gibt? Wie geht Ihr damit um?

Stephen: "Ich habe inzwischen einen Reifeprozess durchlaufen. Mir ist einfach egal, was Leute denken, was ich mache, und welche Auswirkungen das vielleicht auf meine weiteren beruflichen Schritte hat. Was interessiert mich die Meinung von einer Million Menschen, die ich alle nicht kenne? Das gehört halt einfach auch dazu. Das interessiert weder meine Kinder noch meine Frau." "Wir amüsieren uns darüber. Wir lesen uns manchmal auch die krassesten Kommentare gegenseitig vor. Ich bin nur ein bisschen angepisst, wenn Leute auf meine Familie gehen in ihren Kommentaren. Das ist so eine Grenzüberschreitung." Promis & Stars Nach Geburt ihrer Tochter: Gina Schumacher feiert Blitz-Comeback in den USA TAG24: Wenn Ihr damit so gut klarkommt, steht weiteren Auftritten im Reality-TV ja nichts im Wege. Wo würdest Du denn gern noch teilnehmen? Stephen: "Ich finde 'The 50' ganz gut, 'Most Wanted' finde ich auch geil. Ich würde mit meiner Frau aber auch bei 'Temptation Island VIP' mitmachen. Da kann man bestimmt richtig Spaß haben, die Grenzen testen und auf jeden Fall gut triggern. Und Katharina würde da auch mitmachen."

Katharina Dürr würde ihrem Mann Eskapaden verzeihen