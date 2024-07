Nach tödlichem Schuss bei Western-Dreh: Prozess gegen Alec Baldwin beginnt

Schauspieler Alec Baldwin (66) muss sich demnächst vor Gericht verantworten. © Santa Fe County Sheriff's Office/Zuma Press/dpa

Am Dienstag werden in Santa Fe im Bundesstaat New Mexiko die Geschworenen ausgewählt, am Mittwoch sollen die ersten Anhörungen stattfinden.

Der Prozess wird voraussichtlich etwa zehn Tage dauern; Baldwin muss sich wegen Totschlags verantworten. Ihm drohen bis zu anderthalb Jahre Haft.

Im Oktober 2021 war die 42-jährige Kamerafrau Halyna Hutchins (†42) am Set des Low-Budget-Westerns "Rust" durch eine Kugel aus einer von Baldwin gehaltenen Pistole tödlich getroffen worden.

Regisseur Joel Souza (51) wurde von derselben Kugel schwer verletzt. In dem als Requisite genutzten Colt hatte sich eine echte Patrone befunden.

Die Waffenmeisterin am Set, Hannah Gutierrez-Reed (27), wurde wegen des Vorfalls der fahrlässigen Tötung schuldig gesprochen und im April zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Wie genau es dazu kam, dass die Waffe mit scharfer Munition geladen war, ist bis heute unklar. Scharfe Munition ist in den USA bei Filmdrehs verboten.

Baldwin weist jegliche Schuld von sich. Er beteuert, ihm sei versichert worden, dass die Waffe nicht scharf war. Der Schauspieler und Produzent beharrt zudem darauf, er habe den Abzug nicht betätigt - ein Argument, das die Staatsanwaltschaft als "auf den ersten Blick absurd" bezeichnet.