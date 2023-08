Nach tragischem Tod von Hund Cerro: Kletterer Thomas Huber zeigt neuen süßen Begleiter

Hubers neuer Begleiter auf vier Pfoten: Der Gebirgsschweißhund Torre. © Facebook/Thomas Huber

Tatsächlich hat er in den vergangenen Monaten viel erlebt: Er war in Patagonien und in der Eiger Nordwand am Fels, er hat in seiner Heimat, den Berchtesgadener Bergen, viel trainiert, hielt Vorträge und erhielt Auszeichnungen, zuletzt Anfang Juli von Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU).

Thomas und sein Bruder Alexander Huber (54) bekamen vor rund einem Monat den Bayerischen Sportpreis überreicht. Sie haben sich bei gemeinsamen Touren als "Huberbuam" einen Namen als Extremkletterer gemacht.

Thomas Huber wohnt mit seiner Familie an einer Straße Richtung Roßfeld, wo sich erst kürzlich ein schwerer Unfall mit mehreren Verletzten zutrug. Huber hat sich in der Vergangenheit dafür eingesetzt, das Tempolimit auf dem Weg zum Roßfeld zu reduzieren - bislang ohne Erfolg.

Auf Torre wird er nun ein besonderes Auge werfen. "Pass gut auf ihn auf", schreibt ein Instagram-Nutzer.