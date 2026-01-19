Nach traumatischen Fehlgeburten: Sängerin ist erneut Mama geworden

Cheshire (Vereinigtes Königreich) - Was für schöne Nachrichten: Die ehemalige "Little Mix"-Sängerin Perrie Edwards (32) und ihr Verlobter, Alex Oxlade-Chamberlain (32), sind erneut Eltern geworden!

Perrie Edwards (32) könnte kaum glücklicher sein: Sie hat ihr zweites Kind zu Welt gebracht! © IMAGO / Capital Pictures

Dies teilten die beiden Turteltäubchen am Samstag auf ihren Instagram-Accounts mithilfe eines Schwarz-Weiß-Bildes mit.

Darauf zu sehen: das winzige Baby auf der Brust der frisch gebackenen Mama. Auf dem Rücken des Kindes liegen die Hände von Alex, Perrie und Sohnemann Axel (4).

Zwar behielt das Paar vorerst noch für sich, wann genau das Familienglück perfekt gemacht wurde. Edwards ließ es sich allerdings nicht nehmen, in der Caption des Beitrages den Namen und das Geschlecht ihres jüngsten Sprösslings zu teilen: Das kleine Mädchen heißt Alanis Valentine.

Bereits im September 2025 hatte die 32-Jährige die Neuigkeiten rund um ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht, indem sie ein Video von sich, ihrem Verlobten und ihrem kleinen Sohn auf Instagram teilte und voller Stolz ihren Babybauch präsentierte.