Nach Trennung von Gigi Birofio: Dana Feist entlarvt ihren Ex mit diesen Nachrichten

Hat der Erzfeind von Can Kaplan (27) wirklich die Lügen-Keule geschwungen und die Beziehung mit Dana bei anderen Frauen verheimlicht?

Nach Angaben der 26-Jährigen habe sie im Laufe der letzten Wochen haufenweise Nachrichten von unbekannten Frauen erhalten, mit denen ihr Ex offenbar heftig geflirtet haben soll. Von Küssen bis hin zu Sex-Anmachen soll da die Rede gewesen sein.

Gerade einmal zwei Wochen ist das öffentliche Liebes-Aus der ehemaligen "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer in der Welt.

Mit Einverständnis der betroffenen Frauen lud Dana am Mittwochabend sämtliche Nachrichten in ihrer Story hoch. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Dana Feist

Offenbar schon! Komplett beweisen lässt sich dieser Vorwurf allerdings nicht - seit der Trennung hüllt sich der Halbitaliener in Schweigen, zeigte sich über sein Management enttäuscht von der Reaktion seiner Ex-Herzensdame.

Auf Zuspruch von Gigi oder gar Unterstützung kann die 26-Jährige mittlerweile nicht mehr hoffen. Dafür wollen sie allerdings die unzähligen Frauen aufmuntern, mit denen der Macho angebandelt haben soll.

"Ich will dir damit bestätigen, dass du das Richtige gemacht hast. Anscheinend hat er dich mehr betrogen als du weißt und das hast du absolut nicht verdient." Das schrieb der sichtbar verletzten Dana in den vergangenen Tagen eine Userin via Instagram.

Ob sie einem Mann künftig über den Weg trauen kann - fraglich... "Für mich ist es das Schlimmste, was ein Mensch jemals im Leben mit mir gemacht hat. Weil ich diesen Menschen über alles geliebt habe."