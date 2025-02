Nach überraschender Trennung: So versteht sich Samira Yavuz mit Noch-Mann Serkan

Ob und wann ein solches kommen wird, müsse "er komplett selbst entscheiden. Das muss von ihm kommen", meint die Single-Mama, die sich aber sicher ist: "Er wird sich bestimmt früher oder später selbst dazu persönlich melden und erzählen, wie er das sieht und so weiter."

Warum Serkan seinerseits seit dem Beziehungsaus wie vom Erdboden verschluckt ist und in der Öffentlichkeit noch gar nichts zu der Trennung gesagt hat, wisse allerdings auch sie nicht, betont Samira.

"Wir kommen super miteinander klar. Auch, was die Kinder betrifft: Er ist Papa, er bleibt Papa. Er kümmert sich", lobt Samira ihren Ex-Partner, wie er mit der unangenehmen Situation umgeht.

In der neusten Episode ihres Podcasts "Badass statt Sad Ass" schlägt die 31-jährige gelernte Make-up-Artistin nämlich ganz versöhnliche Töne an.

Bis dahin stehen für Samira und ihre beiden Töchter aber ohnehin noch gravierende Änderungen an: Die ehemalige Kandidatin von "Bachelor in Paradise" verlässt mit Nova und Valea das bisherige Heim der prominenten Familie und zieht in eine Vierzimmerwohnung.

Die sei zwar kleiner als das bisherige Heim, gleichzeitig bietet sich für Samira hier aber die Chance, einen richtigen Neuanfang in Angriff zu nehmen, betont die Zweifachmama.

"Ich habe das Gefühl, ich brauche den Neustart und ich muss mir mein Leben irgendwie neu aufbauen. Ich glaube, das hilft mir, mich selbst neu zu finden", begründet sie ihre Entscheidung.

Zumal sie das alte Haus emotional belasten würde, führt die 31-Jährige aus. Schließlich sei es nicht nur ihr oder Serkans Zuhause gewesen, sondern "unser gemeinsames Zuhause".