Nach wochenlanger Funkstille: Yasin Mohamed "fällt Stein vom Herzen" - Ex reagiert sofort

Köln - Nachdem er sich mehrere Wochen völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, meldete sich Reality-Star Yasin Mohamed (33) am Montag bei seinen Fans zurück - und bezog zum ersten Mal ausführlich Stellung bezüglich der gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Yasin Mohamed (33) filmte sich am Montag vor dem Kölner Landgericht stehend und lächelte seinen Fans durch die Kamera zu. © Instagram/yasin__11_

"Ein Albtraum, der langsam ein Ende findet" - mit diesen Worten leitete der Münchener sein langes Statement ein, das er am Vormittag mit seinen mehr als 500.000 Instagram-Fans geteilt hatte und in dem er die Vorwürfe seiner Ex-Flamme Sophie Imelmann (28), der er "etwas angetan" haben soll, vehement von sich wies.

"Die letzten sechs Wochen waren die schwersten meines Lebens. Ich wurde zu Unrecht beschuldigt, verleumdet und musste einen gewaltigen Shitstorm über mich ergehen lassen", erklärte der 33-Jährige in seinem Statement, zu dem er ein "Oben-ohne"-Foto von sich hochgeladen hatte, auf dem er sich mit neuer Frisur zeigte.

Der "enorme soziale Druck" habe ihn "fast gebrochen" und er sei "tief verletzt" gewesen, schilderte Yasin, der im Anschluss jedoch von einem "Lichtblick" sprach, der sich inzwischen aufgetan habe. "Die Unterlassungsklage ist durchgegangen, und diese Person [Sophie, Anm. d. Red.] darf mich nicht länger verleumden", berichtete Yasin.

In seiner Instagram-Story zeigte sich der Reality-Star am Montag außerdem breit lächelnd vor dem Eingang zum Kölner Landgericht. "Das heißt für mich jetzt wirklich aufatmen! [...] Mir fällt gerade ein Stein vom Herzen", erklärte er in seiner Story und dankte auch seinen Unterstützern.