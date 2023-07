Schaulaufen der Superstars beim Wimbledon-Finale! Besonders Ariana Grande sorgt für Getuschel

Da wurde das Weltklasse-Finale fast (!) zur Nebensache: Der Wimbledon-Sieg von Carlos Alcaraz wurde im Publikum von unzähligen Schauspiel-Superstars verfolgt.

Von Niklas Perband

London - Da wurde das Weltklasse-Finale fast (!) zur Nebensache: Am gestrigen Sonntag setzte sich Carlos Alcaraz (20) in Wimbledon gegen Novak Đoković (36) durch. Der nächste Schritt seines Aufstiegs in den Tennis-Olymp wurde im Publikum dabei von unzähligen Schauspiel-Superstars verfolgt. Besonders viel Aufmerksamkeit wurde allerdings einer Sängerin zuteil.

Carlos Alcaraz (20, l.) setzte sich in Wimbledon gegen Novak Đoković (36) durch. © dpa/AP | Alberto Pezzali Wenn in London ein neuer Rasenkönig gesucht wird, dann geben sich im Publikum Jahr für Jahr die Stars der Film- und Musikbranche die Klinke in die Hand. So auch am vergangenen Wochenende. Als Alcaraz sich in beeindruckender Manier seinen zweiten Grand-Slam-Titel sicherte, sahen ihm viele berühmte Augenpaare dabei zu. Einer der größten Stars: Schauspieler Brad Pitt (59)! Neben Kult-Regisseur Guy Ritchie (54, "Sherlock Holmes") und seinem Hollywood-Kollegen Jon Hamm (53, "Mad Men") verfolgte der "Fight Club"-Darsteller gebannt das Match. Mit cooler Pilotenbrille und einem frischen Kurzhaarschnitt ließ er wieder einmal vergessen, dass er noch in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiern wird! Promis & Stars Fashion Week: Patricia Blanco kündigt Hochzeit an - aber wann? Nicht weit von ihm entfernt saß die oberste britische Film-Prominenz: Ex-"James Bond"-Darsteller Daniel Craig (55) schaute sich den Wimbledon-Kracher in Begleitung seiner Frau Rachel Weisz (53, "Die Mumie") - ihres Zeichens ebenfalls Hollywood-Star - an.

Pitt, Grande, Craig und Co.! Prominenter geht es kaum: das Publikum beim Wimbledon-Finale

Brad Pitt (59) in Wimbledon: Ja, dieser Mann ist wirklich bald 60! © PA Wire | Adam Davy

Daniel Craig (55) schaute sich das Finale in Begleitung seiner Frau Rachel Weisz (53, "Die Mumie") an. © dpa/AP | Kirsty Wigglesworth

Auch das Schauspieler-Pärchen James Norton (37) und Imogen Poots (34) schaute in London zu. © IMAGO / i Images

Fans in Sorge: Ariana Grande ohne Ehering beim Wimbledon-Final

Ariana Grande (30) ohne Ring! Müssen sich ihre Fans um ihre Ehe sorgen? © Montage: IMAGO / i Images Neben weiteren Schauspiel-Stars wie Jonathan Bailey (35, "Bridgerton"), Andrew Garfield (39, "The Amazing Spider-Man), James Norton (37, "Happy Valley - In einer kleinen Stadt") und Imogen Poots (34, "The Father") befand sich auch Sängerin Ariana Grande (30) unter den Zuschauern. Der Popstar kam allerdings ohne Ehemann Dalton Gomez (27). Doch nicht nur das: Viele Fans wunderten sich vor allem über den fehlenden Ehering an der Hand der 30-Jährigen! Grande, die zwischen Garfield und Bailey Platz nahm, hält ihre Beziehung zu dem Makler so gut es geht aus der Öffentlichkeit. Dass sie seit einiger Zeit aber plötzlich ohne Ring auftritt, ist ihren Fans dennoch aufgefallen. Promis & Stars Jetzt auch Vorwürfe gegen Rammstein-Keyboarder: "Ich habe es geschehen lassen" Auf die Anfragen einiger großer Promi-Portale zu dem Thema reagierte die "God is a Woman"-Interpretin bislang noch nicht.

Wimbledon zieht sogar reichlich Royale Fans an!

Prinzessin Kate (41) überreichte Đoković die Trophäe für den zweiten Platz. © dpa/PA Wire | Steven Paston

Prinz William (41) und sein Sohn George in der Royal Box auf dem Centre Court. © dpa/AP | Kirsty Wigglesworth

König Felipe VI. (55, r.) hatte allen Grund zum Klatschen. © dpa/AP | Kirsty Wigglesworth