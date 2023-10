Nachts Döner essen: So lernten sich Loredana und Adeyemi kennen!

Dortmund - Wie lernen sich eigentlich Promis so kennen? Das erste Treffen von Rapperin Loredana (28) und Nationalspieler Karim Adeyemi (21) lief jedenfalls ziemlich kurios ab!

Die kosovarische Rapperin Loredana (28) gehört zu den erfolgreichsten Rap-Stars des Landes. © Screenshot/Instagram/loredana

Als Anfang Juli Loredana (28) und Karim Adeyemi (21) ihre Liebe öffentlich machten, bestätigten sie, was seit Monaten getuschelt wurde. Schon seit Anfang des Jahres sind die Rapperin und der Dortmunder Fußballer ein Paar!

Doch wie die in der Schweiz aufgewachsene Musikerin jetzt dem Portal "Deutschrap ideal" ausplauderte, war das erste Treffen der beiden äußerst abenteuerlich.

Oder eher: aus der Not geboren. Denn eigentlich hatte Loredana gar keinen richtigen Bock auf den sieben Jahre jüngeren Fußballer: "Er hat mir einfach auf Insta geschrieben. Und ich habe nicht geantwortet. Ich dachte, ich bin was Besseres. Und er ist zu jung und was denkt er sich?"

Bis dann Loredana der große Hunger überkam: "Als ich in Düsseldorf im Hotel war, habe ich angerufen und hatte Hunger. Und da haben die im Hotel gesagt: 'Nö, gibt's nicht.' Ich habe dann gesagt, ich will einen Döner, weil Döner bis 4 Uhr morgen in Düsseldorf garantiert immer offen hat."