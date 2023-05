Nachwuchs bei den Biebers? Doch Hailey fürchtet sich vor einer bestimmten Sache!

Justin Bieber (29, l.) und Hailey Bieber (26) wurden 2018 offiziell ein Paar und heiratet noch im selben Jahr. © ANGELA WEISS / AFP

Das Opfer von Hass in den sozialen Medien zu sein, ist für die 26-Jährige mittlerweile so etwas wie Alltag geworden. Unter sämtlichen ihrer Posts auf Instagram haben Leute immer was auszusetzen.

Neben all dem Stress im Internet führt die junge Frau auch noch ihr erfolgreiches Unternehmen "Rhode Skin". Kein Wunder also, dass sie trotz Kinderwunsch Zweifel hat, Nachwuchs in die Welt zu setzten.



In einem Interview gegenüber The Sunday Times enthüllte sie nun, wie schwer ihr dieser Gedanke wirklich fällt.

"Ich wünsche mir so sehr Kinder, aber ich habe Angst. Es reicht aus, dass die Leute Dinge über meinen Mann oder meine Freunde sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, mit Leuten konfrontiert zu werden, die Dinge über ein Kind sagen", lautet die ehrliche Beichte der Unternehmerin.

Auch wenn die Umstände besondere sind, ist sich Hailey bei einer Sache sicher. Das, was Kinder brauchen, ist Liebe sowie Sicherheit. Sollte sie in der Zukunft Nachwuchs welche bekommen, würde sie alles dafür tun, die Bieber-Sprösslinge vor der Außenwelt zu schützen.