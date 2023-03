Nach Mega-Zoff: Hailey Bieber reagiert auf sexy Bikini-Bild von Selena Gomez

Hailey Bieber (26) setzte auf Instagram ein klares Zeichen. © Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dies könnte zumindest ein Blick auf das Throwback-Bild der "Only Murders in the Building"-Schauspielerin auf Instagram beweisen, welches sie am Wochenende veröffentlichte.

Darauf posiert Selena – damals noch mit blondierten Haaren – in einem sexy, farbenfrohen Bikini vor einem Spiegel und betrachtet sich selbst mit verführerischem Blick.

Innerhalb von 24 Stunden erhielt der Schnappschuss mehr als 165.000 Kommentare und fast 20 Millionen Likes – und ein Herz stammte von keiner geringeren als Hailey Bieber höchstpersönlich!

Könnte das US-Model noch deutlicher die weiße Flagge schwingen?

Nur wenige Tage zuvor waren sich die Stars gegenseitig auf der Bilderplattform gefolgt und haben der Welt damit einmal mehr bewiesen, dass sie gewillt sind, dem Drama der letzten Wochen den Rücken zuzukehren.