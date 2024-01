Andreas Ellermann sitzt fest: Deshalb muss er Videodreh mit Naddel absagen

Andreas Ellermann (56, r.) genoss auf Einladung des Bootsführers (l.) auf seiner unfreiwillig verlängerten Kreuzfahrt ein luxuriöses Captains-Dinner. © Lenthe-Medien

Bereits am vergangenen Mittwoch hätte die Kanaren-Kreuzfahrt des Multimillionärs auf der AIDA enden sollen.

Doch wie ein Reporter inzwischen mitteilte, hänge der Hamburger noch immer auf dem Schiff in den europäischen Gewässern fest.

Wegen des schlechten Wetters in Deutschland sowie in einer Regenfront über den Kanaren hatte man viele Urlauber nicht in einen Flieger steigen lassen. So verpassten auch der 56-Jährige und seine neue Liebe Ilka den Rückflug nach Hamburg.

Zunächst schien das dem Immobilienunternehmer wenig auszumachen, auch wenn er deshalb einen geplanten Videodreh mit Naddel für sein Format "Ellermanns Welt - Ellermanns Hitparade" verschieben muss.