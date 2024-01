Naddel zurück im Fernsehen: Ellermann und seine großen Pläne

Millionär und Entertainer Andreas Ellermann (56,r.) mit seiner guten Freundin Naddel Abd el Farrag (58) beim Grillfest seiner Ellermann Stiftung. © Lenthe-Medien

Der Entertainer und Immobilienunternehmer aus Hamburg holt seine gute Freundin in seine Show - und das dauerhaft!

Schon am 14. Januar soll es losgehen, dass die Ex von Pop-Titan Dieter Bohlen (69) regelmäßig in seiner TV-Sendung "Ellermanns Hitparade" bei Hamburg 1 auftreten wird.

Diese Pläne stellte Ellermann der BILD vor und bestätigte: "So bekommt sie wieder eine dauerhafte TV-Präsenz."

Auch die Gesangskarriere der beiden will der 56-Jährige in diesem Jahr weiter vorantreiben. Gemeinsam mit Naddel plant er einen neuen Hit und mehrere Auftritte in Deutschland und den umliegenden Nachbarländern.

"2024 werden wir als Gesangsduo durchstarten", ist sich der Millionär sicher.