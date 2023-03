Monatelang vermisst: Naddel ist wieder aufgetaucht!

Nadja Abd el Farrag (58) wurde in Hamburg gesehen. © Felix Hörhager/dpa

Seit mehr als vier Monaten gab es angeblich kein Lebenszeichen von der Moderatorin. Darum hatte sich zuletzt Naddels Freund Daniel (34) ihr Instagram-Profil zu Nutzen gemacht, um sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit zu wenden.

"Seit Monaten kein Zeichen mehr von dir. Wir sind dir nicht böse und verurteilen dich nicht, wir wollen einfach nur, dass du dich bei uns meldest, alles andere kriegen wir hin", hieß es.

Doch nun die große Erleichterung: Die Ex von Dieter Bohlen (68) ist wieder aufgetaucht!

Wo? In Hamburg-Winterhude. Der Bild-Zeitung liegen Fotos vor, auf denen Naddel bei einem Schaufensterbummel am Mühlenkamp an der Alster zu sehen ist. Sie trägt mehrere Einkaufstaschen, hat sich ein Cap tief ins Gesicht gezogen und schlendert auf dünnen Beinen durch die Straßen.

Nach diesen Aufnahmen äußert sich Daniel erneut, der Bild sagte er: "Wir freuen uns, dass sie in Hamburg gesehen wurde. Wir würden uns noch mehr freuen, wenn sie sich bei uns meldet."

Auf Naddels Instagram-Account, den er betreut, schrieb er zudem: "Lieben Dank für die vielen Informationen und die zahlreiche Unterstützung. Wir sind ein großes Stück weitergekommen."