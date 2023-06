So proben Naddel und ihr Multimillionär für ihren großen Schlager-Auftritt

"Ich bin verliebt in die Liebe, sie ist okay-ay für mich", schmetterten die beiden - so richtig harmonisch war das allerdings noch nicht. "Du singst viel höher", bemerkte die ehemalige "Peep!"-Moderatorin.

Vorher unterstrich Andreas aber noch einmal, wie glücklich er mit dem ersten Feedback für "Fiesta Mexicana" sei, den die beiden bereits in Ausschnitten anteaserten: "Auch wenn du das nicht glaubst, der Titel kommt super an", erklärte er zu Naddel gewandt.

Am Donnerstagmorgen zeigten sich die beiden in der Instagram-Story des 57-Jährigen bereits beim gemeinsamen Proben der Schmachtballade von 1971.

Am 8. Juli soll der Song auf dem Hamburger Schlagermove seine Premiere feiern. Darüber hinaus wollen die beiden auch noch andere Lieder zum Besten geben - offensichtlich auch "Ich bin verliebt in die Liebe" von Chris Roberts.

Die zweite Strophe übernahm Naddel dann dementsprechend auch allein - und sang: "Hi, honey, weißt du, was mir fehlt?" - Andreas zeigte sich beeindruckt und schaute die gebürtige Hamburgerin erstaunt an.

Wie gut, dass es nach dieser Einlage für die beiden direkt ins Tonstudio nach Bremen gehen sollte. "Da fahren wir an Tötensen vorbei", konnte sich Andreas einen Seitenhieb an Naddel und ein schelmisches Grinsen nicht verkneifen.

In der niedersächsischen Ortschaft lebt bekanntlich ihr Ex, Pop-Titan Dieter Bohlen (69). Was der wohl zu der neuen Gesangskarriere seiner alten Flamme sagt?