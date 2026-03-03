"Bauer sucht Frau"-Star Josef von Narumol getrennt: "Vermisse sie sehr"

Pittenhart/Köln - Landwirt Josef (65) und seine Frau Narumol (60) gelten als beliebtestes Paar von " Bauer sucht Frau ". Jetzt haben sich die beiden getrennt - vorerst.

Die beiden "Bauer sucht Frau"-Stars Josef (65) und Narumol (60) sind derzeit voneinander getrennt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Denn Narumol befindet sich seit Anfang Januar in ihrer Heimat Thailand - allerdings ohne Ticket zurück.

"Ich vermisse sie sehr. Und ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert, bis sie wieder nach Hause kommt", gibt der Bayer in "Das neue Blatt" zu.

Während seine Liebste in Asien weilt, kümmert sich der 65-Jährige um Haus und Hof. Hilfe erhält er dabei von Stieftochter Jenny (26), die sich aktuell von den Prüfungen ihres Agrarwirtschaftsstudiums in der Heimat erhole.

Auch Tochter Jorafina (14) packt mit an, muss aber tagsüber noch zur Schule.

"Ich komme gut allein zurecht. Aber ich bin froh, dass die Mädels mich unterstützen", verrät Josef.