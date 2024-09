Braune statt blonde Haare: Hättest Du diese Promi-Dame erkannt?

In der darauffolgenden Story postete die 60-Jährige ein Foto von sich in einem top gestylten Outfit. Dazu schrieb sie "Diner Date". Ob das Bild zum Vergleich diente?

Bis 2009 waren Natascha und Uwe Ochsenknecht (68) ein Paar. Heute ist das Model eine richtige Geschäftsfrau. © Felix Hörhager/dpa/Britta Pedersen/dpa

1989 lernte sie ihren Exmann Uwe Ochsenknecht (68) kennen und lieben. Sie nahm seinen Nachnamen an und bekam mit ihm drei Kinder: Wilson (1990), Jimi Blue (1991) und Cheyenne Savannah (2000).

Insgesamt 16 Jahre waren die beiden ein Paar. 2009 folgte dann die Trennung. Seit 2012 sind die beiden geschieden.

In ihrer Ehe nahm sie nur noch wenige Modeljobs an und konzentrierte sich hingegen auf Film- und Fernsehauftritte. Unter anderem machte sie als Mutter von Raban (Raban Bieling, 31) in "Die Wilden Kerle" an der Seite ihrer Söhne und ihres Ehemanns auf sich aufmerksam.

Nach der Scheidung wurde sie zur echten Power-Frau. Sie schrieb Bücher, brachte ihre eigene Kosmetiklinie auf den Markt und produzierte das Familien-Format "Diese Ochsenknechts". Zudem designt sie eigene Modestücke für verschiedene Unternehmen und probiert viele neue Sachen aus - beispielsweise kreierte sie vor Kurzem ihre eigenen Eissorten.

Die Blondine ist somit aus der deutschen Medien-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Ob sich die kleine Natascha das erträumt hätte?