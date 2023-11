Nathalie Bleicher-Woth: Darum klappt es beim Ex-BTN-Star nicht mit einem neuen Partner

Berlin - Nathalie Bleicher-Woth (27) geht in ihrer Rolle als Mutter voll auf : Sie liebt ihren Sohn Liam Jonah (1) über alles und doch fehlt anscheinend ein Partner.

Nathalie Bleicher-Woth (27) ist zwar eine überglückliche Mama, fühlt sich aber oftmals allein. © Screenshot/Instagram/nathalie_bw

"Ich hätte sehr gerne jemanden an meiner Seite", ließ die ehemalige Darstellerin von "Berlin - Tag & Nacht" ihre Follower in einer Fragerunde bei Instagram wissen.

Das sei allerdings ein sehr schwieriges Thema, denn "es gibt leider kaum noch Menschen, die es Ernst meinen, ehrlich sind, dich auch langfristig gut behandeln, dich nicht verarschen und ausnutzen und auf deren Wort man vertrauen kann und die nicht gehen, wenn es mal schwer ist", beklagte sich Bleicher-Woth.

Ihre wahren Freunde könne sie an einer Hand abzählen, aber das sei ihr auch lieber so. Da sie nach eigener Aussage schon oft böse von Menschen hintergangen wurde, für die sie selbst durchs Feuer gegangen wäre, "fällt es mir extrem schwer, zu vertrauen", erklärte die Promi-Dame in ihrer Story.

Und dann ist da jetzt halt auch noch ihr Sohnemann, der für die Wahlberlinerin natürlich im Mittelpunkt steht und für den sie die Verantwortung trägt und da könne sie nicht ständig wechselnde Partner haben.