Ex-GNTM-Model Nathalie Volk: Darum geht es in ihrem Enthüllungsbuch

Hamburg/New York - Ex-GNTM-Teilnehmerin Nathalie Volk (26), inzwischen besser bekannt als Miranda DiGrande , hat ein Buch geschrieben, in dem sie "humorvoll und schonungslos" von ihren bisherigen 26 Lebensjahren erzählt.

Ex-GNTM-Model Nathalie Volk (26) alias Miranda DiGrande veröffentlicht im September 2023 ein "Enthüllungsbuch" über ihr Leben. © Screenshot/Instagram/mirandadigrande

Das Werk, das das 26-jährige Model am 15. September 2023 veröffentlichen will, trägt den Titel "In Meinen Eigenen Worten - Ein Tag Ohne Lügen".

Auf der dazugehörigen Webseite, auf der Fans das Buch schon jetzt vorbestellen können, verrät sie zwar noch nicht viel über den detaillierten Inhalt, gibt dennoch einen kleinen Einblick in den Aufbau und somit ihre Vergangenheit.

Die junge Schauspielerin will mit ihrem Buch von allen Höhen und Tiefen der bisherigen Jahre ihres Lebens erzählen. Dabei wird sicherlich nicht nur ihre Kindheit in Niedersachsen eine große Rolle spielen, sondern auch die damalige Teilnahme bei Heidi Klums (50) Model-Casting-Show "Germany's Next Topmodel" auf ProSieben.

Wird Miranda DiGrande, wie sich Nathalie heute nennt und unter welchem Namen sie das Buch veröffentlichen wird, auch über ihre Beziehung zu dem millionenschweren Hamburger Versandhaus-Erben Frank Otto (66) sprechen? Bestimmt. Schließlich war sie fünf Jahre am Stück an der Seite des Multi-Millionärs, 2020 verlobten die beiden sich sogar.

Doch dann trennte sich das Model wegen des "Hells Angels"-Rockers Timur A. (45), für den sie sogar in die Türkei zog. Trotzdem scheint es inzwischen ein Comeback des ungewöhnlichen Liebespaars zu geben.



All das solle in ihrem Werk, das sie selbst als eine Mischung aus "Enthüllungsbuch und Memoiren" beschreibt, aber nicht tragisch, sondern eher komödiantisch beschrieben dargestellt werden.