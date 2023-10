NDR-Legende Carlo von Tiedemann gesteht: "Kann es mir nicht leisten, aufzuhören"

Hamburg - Am kommenden Freitag wird NDR-Legende Carlo von Tiedemann 80 Jahre alt. Anlässlich seines runden Geburtstags sprach der Kult-Moderator mit dem " Hamburger Abendblatt " über sein bewegtes Leben.

NDR-Legende und Kult-Moderator Carlo von Tiedemann feiert am Freitag seinen 80. Geburtstag. Auch aus finanziellen Gründen arbeitet er immer noch. (Archivfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

So sei er einst mit 24 Jahren vor seinen Eltern nach Argentinien geflüchtet. "Ich bin ein Einzelkind und mit einer unfassbaren Liebe von meiner Mama und meinem Papa großgezogen worden. Dass ich nach Buenos Aires gegangen bin (...), geschah aus Flucht vor dieser Liebe."

Er habe sich von seinen Eltern lösen müssen und sei deshalb "so weit wie irgendwie möglich" weggegangen, erläuterte er - um anschließend insgesamt zweieinhalb Jahre als Korrespondent in Südamerika zu arbeiten.

Einige Jahre später, von Tiedemann war inzwischen beim "Abendblatt" tätig, habe eine Reportage über den NDR sein Leben verändert: "Ich war von dieser ganzen Atmosphäre, von den Kameras und den Lampen und dem Gewusel fasziniert", verdeutlichte der 79-Jährige.

Also kündigte er 1971 seinen Reporter-Job bei der Zeitung und heuerte bei dem Rundfunksender an. "Ich wusste genau, dass ich in dieses wahnsinnige Geschäft gehöre, ich konnte reden und ich hatte kein Lampenfieber", unterstrich der Moderator.

Inzwischen ist von Tiedemann seit 52 Jahren beim NDR - nur etwa drei Jahre davon sei er fest angestellt gewesen: "Ich konnte nicht damit umgehen, morgens um 9 Uhr zu beginnen und abends gegen 17 Uhr Feierabend zu haben, das war nicht meine Welt. Ich brauchte immer die Freiheit nach allen Seiten", betonte er.