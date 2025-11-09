Mit Sohn nach Ägypten ausgewandert: GNTM-Neele zieht Zwischenfazit

Hamburg/El Gouna (Ägypten) - Positive Überraschung für Neele Bronst (29): Die ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin hat sich nach ihrer Auswanderung nach Ägypten im vergangenen Jahr mit einem Update bei ihren Fans auf Instagram gemeldet.

Ex-GNTM-Kandidatin Neele Bronst (29) ist vor etwas mehr als einem Jahr nach Ägypten ausgewandert. © Instagram/neelebronst

In dem Post, den die gebürtige Hamburgerin am Samstag auf ihrem Profil veröffentlichte, ging es in erster Linie um ihren vierjährigen Sohn und dessen Förderung in dem afrikanischen Land. Die beiden haben sich in dem Urlaubsort El Gouna direkt am Roten Meer niedergelassen.

Sie habe anfangs ihre Zweifel gehabt, was das Bildungssystem in ihrer neuen Wahlheimat betreffe, offenbarte die 29-Jährige. Ihre Sorgen hätten sich aber nicht bestätigt - im Gegenteil sogar.

"Aber jetzt, rückblickend, glaube ich, dass es die beste Entscheidung überhaupt war, schon früh ins Ausland zu gehen. Lion wird hier im internationalen Kindergarten so liebevoll und gezielt gefördert", freute sich die alleinerziehende Mutter.

Der Kleine spreche mittlerweile fließend Deutsch und Englisch, Letzteres fast schon besser als seine Muttersprache. Zudem könne er sogar schon ein bisschen Arabisch sprechen und viel verstehen, ergänzte Neele.