"Waffenschein-pflichtig": Ex-GNTM-Beauty haut ihre Follower um!

Hamburg - Neele Bronst (26) nahm 2017 an der 12. Staffel von " Germanys Next Topmodel " teil - seitdem hat sich das Model krass verändert.

Das Model hat eine neue Haarfarbe. © Screenshots/Instagram/neelejay

Die Follower sind begeistert! "Mega heiß", "waffenscheinpflichtig" oder "du siehst aus wie ein Bond Girl", heißt es in den Kommentaren unter dem aktuellen Beitrag.

Auch ihre neue Frisur bleibt bei den Fans nicht unbemerkt. Der Look kommt super an: "Die Haarfarbe steht dir wirklich super!", "wow, die Farbe rockt sowas von an dir" und "ich find die Farbe so heiß", hagelt es Komplimente. Ein anderer User hat Neele nicht gleich erkannt: "Dachte gerade Diana Kaloev", äußert er.

Eine Nutzerin meint: "Bin ehrlich, erst dachte ich 'oh nein, was hat sie mit ihren Haaren vor', aber ich lieb's mit jedem Bild mehr an dir!", woraufhin die Beauty einräumt: "Ja, die Farbe ist schon krass, aber irgendwie auch geil."