Neuer Versuch, neues (Liebes-)Glück? So lief Schäfer Heinrichs Speed-Dating

"Mich aufzugockeln und wie ein Pfau zu balzen, das liegt mir nicht", sagt der Schäfer anschließend zu Bild . "Aber ich muss ja etwas versuchen, wenn ich nicht bis zum Ende meiner Tage bei meinen Schafen schlafen will."

Heinrich musste immer wieder herbe Rückschläge hinnehmen. So wurde er 2021 sogar Opfer eines Trickbetrügers , der sich als junge Frau ausgab, um ihm Geld aus der Tasche zu leiern.

Bei seinem Auftritt bei "Bauer sucht Frau" 2008 ging Schäfer Heinrich leer aus. Und auch danach hatte der Schaf-Liebhaber kein Glück in der Liebe.

Schäfer Heinrich inmitten seiner Schafherde. Der Fan-Favorit ist Schäfer aus Leidenschaft. © Bildmontage: Instagram/schaefer_heinrich_original (Screenshot)

Das Speed-Dating fällt dem 57-Jährigen merklich schwer. Mit nur wenigen Frauen findet er überhaupt eine Gesprächsbasis, andere haben kein Interesse an dem liebevollen Schaf-Freund.

Einziger Lichtblick: Ulla! Die hat ebenfalls einen Bauernhof mit zwölf Kühen. Und die beiden haben sogar eine gemeinsame Vergangenheit. So berichtet Ulla, dass sie mal ein Lamm von Schäfer Heinrich auf einer Veranstaltung gewonnen habe. So richtig überspringen will der Funke aber auch hier nicht.

Nach zwölf von 18 Dates hat der Bauer dann schließlich die Nase voll und zieht resigniert ab. Auch das Speed-Dating war also nicht das Erfolgsrezept für Heinrich.

Glücklicherweise hat der Schäfer aus Leidenschaft noch einen Plan B in petto: Der 57-Jährige kann sich nämlich vorstellen, sich künftig eine Sex-Puppe zuzulegen. "Das Gute daran ist, dass man bei einer Roboterfrau nicht lange baggern muss und keine Zurückweisung erfährt", sagt er.

Da sind wir ja mal gespannt, was noch kommen wird ...