Nach Liebes-Pleite: Schäfer Heinrich will eine Sex-Puppe! Und die soll aussehen wie...

Erwitte (NRW) - Schäfer Heinrich (57) will die elende Einsamkeit beenden! Nach der Liebes-Pleite mit seiner WhatsApp-Bekanntschaft Linda will der ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer nun Nägel mit Köpfen machen: Er wünscht sich einen Liebes-Roboter!

Hat Schäfer Heinrich (57) mit den echten Frauen schon abgeschlossen? © Screenshot/Instagram/schaefer_heinrich

Sowohl im TV als auch im echten Leben hat Schäfer Heinrich einfach kein Glück mit den Frauen. Bei seiner Teilnahme 2008 an der RTL-Kultsendung "Bauer sucht Frau" ging der sympathische Landwirt leider mit leeren Händen aus.

Vor kurzem dann der Oberknaller: Zwei Jahre lang lernte Heinrich eine Dame namens Linda über WhatsApp kennen. Doch als die plötzlich Geld forderte, wurde er stutzig. Ein Freund des 57-Jährigen fand dann heraus, dass es sich um einen Fake handelte. Linda hat es also nie gegeben - ein Stich ins Herz für den sonst so fröhlichen Partysänger.

Statt sich hängenzulassen, ist Heinrich nun auf eine kuriose Idee gekommen, um die Einsamkeit ein für allemal zu beenden: Er wünscht sich eine Liebes-Puppe.

Davon erfahren habe der Schäfer aus Nordrhein-Westfalen bei einer Recherche im Internet. Dank Künstlicher Intelligenz sollen sich die Puppen mittlerweile wie echte Menschen bewegen und auch so sprechen.

"Die Liebes-Roboter sollen echten Frauen zum Verwechseln ähnlich sehen. Und sie fühlen sich auch so an! Das Gute dabei ist, dass man bei der Roboter-Frau nicht lange baggern muss und keine Zurückweisung erfährt", so der TV-Star zur Bild.