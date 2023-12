Endlich auf den Mund! Neues Foto zeigt Taylor Swift und Travis Kelce beim Knutschen

Endlich! Travis Kelce (34) und Taylor Swift haben sich - vor einer Kamera - auf den Mund geküsst. © Screenshot/X/perfectlyfine89

Sportlich lief es für den Tight End am Sonntag leider nicht rund, mit seinen Chiefs verlor er nämlich knapp gegen die Buffalo Bills.

Nach der Pleite besuchte er laut der Daily Mail allerdings eine weihnachtlich dekorierte Kneipe in Kansas City und wurde im festlichen Licht von seiner berühmten Flamme gebührend getröstet.

In einem Foto, das seitdem in den sozialen Netzwerken viral ging und allein auf der Plattform X schon über 350.000 Mal angesehen wurde, küsst sich das Paar der Stunde leidenschaftlich auf den Mund.

Bislang blieb dieser Anblick den treuen und sehr interessierten Anhängern des Star-Gespanns verwehrt. Lediglich bei Küsschen auf die Wange ließen sich Kelce und Swift ablichten. So beispielsweise auch in einem schon zuvor vom Friseur des Footballers geteilten Bild des Abends auf Instagram.

Am Dienstag flog die prämierte Sängerin dann allerdings zurück nach New York, während der Chiefs-Hüne zum Training in Missouri bleiben musste - und deshalb sogar Swifts 34. Geburtstag und die starbesetzte Feier am Mittwoch verpasste.