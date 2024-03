Nick Wilder freut sich auf Rolle bei Karl-May-Spielen: "Endlich mal einen Schurken"

Bad Segeberg - Endlich darf er mal einen Schurken spielen! Schauspieler Nick Wilder (71) ist eigentlich als der charmante Herr Kaiser aus der Werbung der Hamburg-Mannheimer oder als "Traumschiff"-Arzt Dr. Wolf Sander bekannt. Bei den diesjährigen Karl-May-Spielen in Bad Segeberg schlüpft er erstmals in eine "böse" Rolle.

Am Kalkberg ist als Emery Foster zumindest ein bisschen von dem drin. "Dem gehört die ganze Stadt, die ganzen Prostituierten liefern das Geld bei ihm ab", sagte er über seine Rolle. "Es ist schon 'ne schräge Figur. Der kommt nur mit geputzten und gewienerten Schuhen an. Und mit leeren Taschen, die immer wieder vollgestopft werden wollen mit Geld oder Gold."

Mit seiner Teilnahme an den Karl-May-Spielen rückt der Schauspieler auch wieder näher an seine Heimat heran. Wilder wurde 1952 auf Fehmarn geboren. "Ich freue mich riesig, weil ich natürlich immer nur sporadisch hier bin", klärte er auf und bezeichnete sich als "Kosmopolit", der sich überall zu Hause fühle.

Im Gegensatz zu seinen Nachbarn haben sich der Schauspieler und seine italienische Frau nicht an den typischen Western-Stil gehalten. "Freunde haben das gemacht und nach 14 Tagen dachte ich, ich lebe in einer Zigarrenkiste. Alles aus Holz, das geht gar nicht."



Stattdessen haben sie sich architektonisch eher an den kolonialen, italienischen Stil gehalten. "Wir sagen immer zu den Leuten in Montana 'Toscana in Montana'", sagte Wilder mit einem Lachen, der durch das dortige Leben den Wilden Westen direkt vor der Tür hat und sich so gar nicht groß umgewöhnen muss am Kalkberg.