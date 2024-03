Sila Sahin kehrt an den Kalkberg zurück: "Habe mich riesig gefreut"

Schauspielerin Sila Sahin kehrt als Gaststar zu den Karl-May-Spielen nach Bad Segeberg zurück. Dabei muss die 38-Jährige mehrere Herausforderungen meistern.

Von Robert Stoll

Bad Segeberg - Sie ist zurück! Schauspielerin und Ex-GZSZ-Star Sila Sahin (38) ist nach 2017 erneut einer der Gaststars der Karl-May-Spiele in Bad Segeberg.

Schauspielerin Sila Sahin (38) tritt bei den Karl-May-Spielen als Gaststar auf. © Markus Scholz/dpa Die Freude bei der 38-Jährigen darüber war riesig. "Ich habe mich extrem gefreut", gestand sie im Gespräch mit TAG24. "Ich habe nicht damit gerechnet." Schließlich käme es nicht so häufig vor, dass ein Gaststar ein zweites Mal am Kalkberg auftreten darf. "Das ehrt mich natürlich sehr und ich möchte alle nochmal verzaubern", erklärte Sahin, die am liebsten jedes Jahr nach Bad Segeberg kommen würde. Promis & Stars Paukenschlag beim WDR: Thomas Bug verlässt "Aktuelle Stunde" - das ist der Grund Während die Schauspielerin vor sieben Jahren die deutlich jüngere Häuptlingstochter "Lea-tshina" ("die Weiße Feder") spielte, schlüpft sie in diesem Jahr in die Rolle der Ribanna. "Ich bekomme in dem Stück ein Kind und muss mich zwischen zwei Männern entscheiden", verriet sie über ihre Rolle. "Was ja nicht unbedingt langweilig ist." Darüber hinaus verkörpere Ribanna eine selbstbewusste Frau, die ihrer Zeit weit voraus ist, wie Sahin weiter beschrieb. "Sie ist sehr an ihren Stamm gebunden und versucht im Sinne ihres Stammes zu entscheiden." Ob sie sich am Ende für Old Firehand oder Winnetou entscheidet, ließ sie offen. "Es wird eine sehr dramatische Geschichte", versprach der ehemalige GZSZ-Star.

Schauspielerin Sila Sahin spürt besondere Verbindung zu ihrem Pferd

Die 38-Jährige schlüpft in die Rolle von Ribanna. © Markus Scholz/dpa Wie schon 2017 muss die 38-Jährige auch in diesem Jahr auf ein Pferd steigen. "Das muss man natürlich wieder auffrischen", gab sie zu. Die ersten Tage wurden dazu genutzt, das richtige Ross zu finden. Ihres ist Jonny geworden. "Das Größte, was es hier gibt, glaube ich", sagte sie. Dabei hatte zunächst noch gesagt, dass sie definitiv nicht auf dieses Pferd steigen werde. Ihre Reitlehrerin sah das aber anders. "Man muss der Angst immer ins Auge sehen, sonst wird das nichts", soll sie zu Sahin gesagt haben, die sich mittlerweile mit Jonny angefreundet hat. Generell hätten Pferde für die Darstellerin eine besondere Wirkung. "Die haben was Spirituelles, Magisches. Sie fühlen genau, wie es einem geht." Als sie an einem Tag an Muskelkater gelitten habe, habe der Gaul dies gespürt. "Es hat dann auch nicht weiter gemacht." Promis & Stars Sie hat ja gesagt: Leyla Lahouar und Mike Heiter wagen den nächsten Schritt! Eine weitere Herkulesaufgabe wird für Sahin der Spagat zwischen den Dreharbeiten für "Alles was zählt", den Proben, das Muttersein und ihre Rolle als Ehefrau. "Wir haben nun mal zwei Berufe, die besonders sind und eine große Herausforderung darstellen", wusste sie. "Viele wünschen sich diese Berufe zu machen, aber man muss dafür auch Opfer bringen. Man zahlt einen hohen Preis".

Sila Sahin wird während Karl-May-Spielen von ihrer Mutter unterstützt