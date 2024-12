Drama um Giovanni Zarrella: Moderator muss Live-Sendung abbrechen!

Köln - Am vergangenen Freitag war Giovanni Zarrella (46) in der WDR-Sendung "Kölner Treff" zu Gast. Doch der Fernsehmoderator musste die Talkshow nach einer Stunde abbrechen - aus gesundheitlichen Gründen!

Giovanni Zarrella (46) hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Neben dem italienischen Sänger begrüßten die beiden Moderatoren Susan Link (48) und Micky Beisenherz (47) zudem Roland Kaiser (72) und seine Tochter Annalena (25) sowie Maite Kelly (44) und den Politiker Lars Klingbeil (46) von der SPD.

Nach einer Stunde jedoch musste der Mann von Jana Ina Zarrella (47) die heitere Gesprächsrunde verlassen! Der Grund: Der frühere Bro’Sis-Sänger war gesundheitlich angeschlagen.

Bei den Proben zu seiner Show vor rund drei Wochen konnte er kaum noch stehen und kam mit starken Schmerzen in die Uniklinik Göttingen. Dort wurde festgestellt, dass er unter Nierensteinen leidet. Dennoch führt er drei Stunden durch "Die Giovanni Zarrella Show".

"Es werden einem ja oft in der Karriere Steine in den Weg gelegt, in diesem Fall sind es Nierensteine", so Beisenherz.

Seitdem versucht sich Giovanni von den Geschehnissen zu erholen, machte aber für die WDR-Talkshow eine Ausnahme. "Du hast also wirklich ein massives Gesundheitsproblem und du bist extra nur für uns, für Roland Kaiser, hierhergekommen", führte der Moderator weiter aus.

Daher wünsche man ihm alles Gute und weiterhin eine gute Genesung.