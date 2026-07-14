"Meine Mama war alkoholabhängig": Wie Nina Bott ihre Kindheitserfahrungen als Mutter prägen
Hamburg - Nina Bott (48) ist Mutter von vier Kindern. Als "Momfluencerin" teilt die Schauspielerin regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben auf Social Media. Inwiefern die eigene Kindheit ihre Mutterrolle heute beeinflusst? Als Tochter einer suchtkranken Frau prägen sie ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit bis heute, jedoch nicht nur im negativen Sinne.
Ob das Muttersein den Blick auf die eigene Mutter verändert hat? "Zum Teil ja, aber zum Teil auch nicht", erklärt Bott im Gespräch mit Psychologe Leon Windscheid (37) in dem ZDF-Format "Terra Xplore: Mutter sein – Zwischen Liebe und Druck".
"Meine Mama war alkoholabhängig, hatte Depressionen, ganz viele psychische Probleme." So musste die Schauspielerin nach eigenen Angaben bereits im Alter von 11 Jahren den Haushalt schmeißen und Verantwortung übernehmen.
Zudem sei ihre Mutter "auch nicht fähig gewesen, den Alltag zu bewältigen". Vor allem nach außen hin habe Bott früher immer darauf geachtet, eine "heile Welt" nach außen vorzugeben.
Doch trotz allem habe die heute 48-Jährige eher Bewunderung für ihre Mutter. "Ich hatte trotzdem eine mega Kindheit und mich unendlich geliebt gefühlt", gesteht sie.
Schließlich verdanke sie ihrer Mutter auch Eigenschaften, die zählen. "Alles was mir wichtig ist, also die Werte, woran ich glaube, wie wichtig Familie und Freundschaft ist, Empathie .. das habe ich ja alles von meiner Mama."
Damals habe Bott noch versucht ihre Mutter auch dazu zu animieren, sich auf Hilfe einzulassen - allerdings ohne Erfolg. "Sie ist dann an meinem Geburtstag gestorben. Und die ganzen Erfahrungen haben mich natürlich trotzdem auch geprägt."
Nina Bott: "Meine Mama hatte ganz viel Traurigkeit in sich"
Damals fehlte Bott nach eigenen Angaben das Verständnis dafür, weshalb sich ihre Mutter für sie und ihren Bruder nicht "den Ar*sch aufreißt", um gesund zu werden. "Meine Mama hatte ganz viel Traurigkeit in sich und trug so viele Baustellen mit sich."
Doch heute wisse sie: "Sie hat sich immer so schuldig dafür gefühlt und ich hätte heute das Bedürfnis ihr diese Last zu nehmen, weil sie muss so viel mit sich rumgeschleppt haben aus ihrer eigenen Kindheit", gesteht Bott unter Tränen.
Inzwischen ist die Schauspielerin selbst Mutter. Gemeinsam mit ihrer Familie lebt Bott in Hamburg-Eppendorf. Vater ihres ältesten Sohnes Lennox (23) ist ihr Ex-Partner Florian König. Mit ihrem aktuellen Ehemann Benjamin Baarz hat die 48-Jährige die gemeinsame Tochter Luna (11), Sohn Lio (7) und Sohn Lobo (5). Der Unternehmensberater und die Schauspielerin heirateten 2024 nach zehn Jahren Beziehung.
Die ganze Folge "Terra Xplore: Mutter sein – Zwischen Liebe und Druck" gibt es in der ZDF-Mediathek zu sehen.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa