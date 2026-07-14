"Meine Mama war alkoholabhängig": Wie Nina Bott ihre Kindheitserfahrungen als Mutter prägen

Hamburg - Nina Bott (48) ist Mutter von vier Kindern. Als "Momfluencerin" teilt die Schauspielerin regelmäßig Einblicke in ihr Familienleben auf Social Media. Inwiefern die eigene Kindheit ihre Mutterrolle heute beeinflusst? Als Tochter einer suchtkranken Frau prägen sie ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit bis heute, jedoch nicht nur im negativen Sinne.

Nina Bott (48) ist mit einer suchtkranken und depressiven Mutter aufgewachsen. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

Ob das Muttersein den Blick auf die eigene Mutter verändert hat? "Zum Teil ja, aber zum Teil auch nicht", erklärt Bott im Gespräch mit Psychologe Leon Windscheid (37) in dem ZDF-Format "Terra Xplore: Mutter sein – Zwischen Liebe und Druck".

"Meine Mama war alkoholabhängig, hatte Depressionen, ganz viele psychische Probleme." So musste die Schauspielerin nach eigenen Angaben bereits im Alter von 11 Jahren den Haushalt schmeißen und Verantwortung übernehmen.

Zudem sei ihre Mutter "auch nicht fähig gewesen, den Alltag zu bewältigen". Vor allem nach außen hin habe Bott früher immer darauf geachtet, eine "heile Welt" nach außen vorzugeben.

Doch trotz allem habe die heute 48-Jährige eher Bewunderung für ihre Mutter. "Ich hatte trotzdem eine mega Kindheit und mich unendlich geliebt gefühlt", gesteht sie.

Schließlich verdanke sie ihrer Mutter auch Eigenschaften, die zählen. "Alles was mir wichtig ist, also die Werte, woran ich glaube, wie wichtig Familie und Freundschaft ist, Empathie .. das habe ich ja alles von meiner Mama."

Damals habe Bott noch versucht ihre Mutter auch dazu zu animieren, sich auf Hilfe einzulassen - allerdings ohne Erfolg. "Sie ist dann an meinem Geburtstag gestorben. Und die ganzen Erfahrungen haben mich natürlich trotzdem auch geprägt."