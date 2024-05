Nina Bott hat Ja gesagt: Erste Schnappschüsse zeigen Einblicke in Strandhochzeit

Neben Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos (43, l.), war auch Nova Meierhenrich (50, M.) zu Gast auf der Strandhochzeit. © Screenshot Instagram/nova_meierhenrich

Unter den Gästen der Hochzeitsfeier waren auch Promis, wie Fotos zeigen.

Neben Ex-GZSZ-Star und -Kollegin Susan Sideropoulos (43) stieß auch Schauspielerin Nova Meierhenrich (50) mit dem Paar auf die Liebe an.

Sie teilte bereits am Freitag erste Bilder von der Strandhochzeit in ihrer Instagram-Story - am Samstag folgten noch mehr Eindrücke.

Eingebettet in weichem Sand, zwischen Meer und begrünten Dünen konnten Fans einen Blick auf die cremefarbener Blumendeko an einem Steg am Wasser erhaschen. Wo genau sich der Strandabschnitt befindet, an dem sich Nina und Benjamin ewige Liebe schworen, bleibt bislang geheim.

Es bleibt auch abzuwarten, ob die frisch verheiratete Schauspielerin selbst weitere Fotos der Traumhochzeit teilen wird - sicherlich sind die frisch Vermählten aber noch eine Zeit lang in Honeymoon-Stimmung.

Und trotz dass die Vierfach-Mama immer wieder betonte, dass sie nicht vorhabe zu heiraten und beim Radiopreis im September gegenüber TAG24 zugab noch gar nicht richtig in Hochzeits-Planungsstimmung zu sein, scheint sie das Fest in vollen Züge genossen zu haben.