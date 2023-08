Nina Bott macht sich Sorgen um ihren Hund "Teddy": "Er ist völlig lustlos"

Hamburg - Was ist mit "Teddy" los? Der Hund von Nina Bott (45) macht der Schauspielerin aktuell Sorgen. Via Instagram klärte die Hamburgerin am Dienstag über die Gründe auf.

Schauspielerin Nina Bott (45) macht sich Sorgen um ihren Hund "Teddy". Der Vierbeiner wirke "lustlos" und zeige kein wirkliches Interesse an seinem Futter. © Fotomontage: Instagram/ninabott

"An alle Hunde-Mamas und Papas da draußen: Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber früher war Teddy immer recht gierig, da hat das immer so zehn Sekunden gedauert, bis er sein Essen aufgegessen hatte", erzählte die 45-Jährige am Morgen in ihrer Story.

In letzter Zeit habe sich das jedoch geändert: "Jetzt wirkt er so lustlos. Ich habe das Gefühl, vielleicht mag er sein Essen nicht so gerne? Er kriegt Trockenfutter, eigentlich schon ziemlich lang (...), weil ich mal gehört habe, dass es besser für die Zähne ist", verdeutlichte Nina.

Zwar sage jeder einem diesbezüglich etwas anderes, aber vielleicht hätten ihre Follower ja noch eine Idee, hoffte die ehemalige "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darstellerin - und ergänzte: "Also er ist echt so völlig lustlos, wenn ich ihm das Essen hinstelle. Irgendwann isst er es, aber so richtig toll findet er es nicht."

Zwar sei der Vierbeiner "sowieso nicht so ein Hund, der neben dem Esstisch sitzt und sabbert", weil sie ihn während der Mahlzeiten immer in den Flur schicke, trotzdem tue "Teddy" ihr leid, so die Moderatorin.

"Ich bin ja auch so ein Genussmensch und ich will einfach, dass er sein Hundeleben genießt", unterstrich die Mutter von vier Kindern - der Goldendoodle nicht mit eingerechnet.