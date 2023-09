Nina Bott schafft es kaum alleine: "Ich bin auf die Hilfe von Benny angewiesen"

Nina Bott (45) hat insgesamt vier Kinder. Ohne Freund Benny läuft's allerdings nicht so rund. © Screenshot/Instagram/ninabott

Am Montag musste die Schauspielerin all ihre Sprösslinge alleine in die Kita beziehungsweise in die Schule bringen.

Ein Kraftakt, bei dem Nina und Benny normalerweise als Team agieren. Aus gutem Grund.

"Ich kann das nicht. Ich bin das nicht gewöhnt und ich bin auf die Hilfe von Benny angewiesen. Und wenn der dann mal ausfällt, dann ist das für mich einfach irgendwie zu viel für meine Birne", erklärte die 45-Jährige - die nach diesem Morgen erst einmal tief durchatmen musste - ihren rund 240.000 Followern auf Instagram.

Gerade ihre beiden Kleinsten, Lobo (2) und Lio (4), hätten immer eine Verschwörung laufen, mutmaßte Nina in ihrer Story. Entweder alles läuft "easy-peasy", oder eben nicht. Die Socken sitzen schief, dann die Schuhe anziehen ... Das klappt wohl derzeit nicht so gut. Außerdem sollen alle pünktlich sein!

"Mich stresst das. Und wenn ich gestresst bin, dann werde ich auch schnell ungerecht zu den Kindern." Sie meckere. Dabei sei sie eigentlich gar keine Meckertante, beteuerte die Schauspielerin.

Ihre Hochachtung sprach sie dementsprechend denen aus, die das jeden Tag alleine "wuppen".