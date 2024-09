Nina Bott nach Schicksalsschlag: "Will nicht, dass mir das auch passiert"

Hamburg - Schauspielerin Nina Bott (46) musste in ihrem Leben einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Ihre Mutter starb mit nur 51 Jahren. Was das bei der Vierfachmama auslöst, verriet sie im TAG24-Interview.

Schauspielerin Nina Bott (46) bedeutet die Familie alles. © Alice Nägle/TAG24

Bei einem Treffen, das sich rund um gesunde und ausgewogene Ernährung drehte, hat TAG24 Nina Bott zum Gespräch getroffen. Neben Tipps und Tricks im Alltag mit vier Kindern verriet sie ganz offen, was ihr tief im Inneren Angst macht.

"Meine Mama ist superjung gestorben, mit 51, und auch bei mir - also noch nicht ganz - ist das Alter gar nicht mehr so weit weg. Und der Gedanke, was sie alles verpasst hat, kriegt mich", gab die 46-Jährige offen zu. "Ich will nicht, dass mir das auch passiert."

Besonders in Bezug auf den Altersunterschied ihrer vier Kinder beschäftige sie der Gedanke an den Schicksalsschlag besonders. "Ich finde, dieses Wissen, dass mein ältester Sohn, der 20 Jahre alt ist, mich einfach 17 Jahre länger hat als mein dreijähriger Jüngster [...] - das macht mich irgendwie voll nachdenklich."

Auch die Entscheidung, ob man vielleicht noch ein weiteres Kind haben wollen würde, würde dadurch enorm beeinflusst, gab sie zu. "So vom Herzen her und auch zu Hause wäre noch Platz, aber man hat dann so das Gefühl: 'Oh Gott, wird man denen dann noch gerecht?'", frage sich die Hamburgerin regelmäßig.

Um weiterhin gesund zu bleiben und lange für ihre Kinder da sein zu können, sei Bott eine "gesunde Ernährung oder generell ein gesunder Lifestyle so wichtig".