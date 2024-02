Nina Noel an Pass-Kontrolle festgehalten und darf nicht aus Dubai raus: "Haben so viel Geld verloren!"

Im Auto sitzend, erklärte Influencerin Nina Noel (36) ihren Followern, warum sie immer noch in Dubai ist. © Montage: Screenshot/Instagram/ninanoel

"Den Tag gestern möchte ich gerne aus meinem Kalender streichen, es ist wirklich alles schiefgelaufen", beginnt Nina Noel in ihrer Instagram-Story von den Strapazen zu berichten.

Eigentlich wollten sie, ihr Mann Anthony und ihre drei gemeinsamen Kinder einen Flug nach München nehmen, um dort unter anderem ein Basketball-Spiel zu besuchen. Ein Geburtstagswunsch von Ninas Mann.

Doch es kam alles ganz anders: "Wir haben einen Koffer zu Hause stehen lassen, hatte aber keine Zeit mehr umzudrehen", fuhr die 36-Jährige fort.

Aufgrund eines heftigen Unwetters in Dubai seien zahlreiche Straßen überflutet gewesen. Und genau dies war dann auch der Grund, warum der Flieger nach München mehrere Stunden Verspätung hatte.

Und als es dann endlich losgehen sollte, lief die nächste Sache schief. "Toni und die Kinder waren schon [durch die Passkontrolle] durch und auf einmal wurde ich festgehalten. Es hieß, ich muss in so ein 'Office' gehen. Ich war so schockiert und wusste überhaupt nicht, was los ist."

Sie hatte allerdings eine Vermutung, die sich dann leider auch bestätigte. Es gab Probleme mit ihrem Namen. "Sie haben gesagt, dass es keine Chance für mich gibt, zu fliegen, weil es im System Probleme mit meinem Namen gibt."