Nina Noel über Vergangenheit: "Wollte das eigentlich nie preisgeben"

Hamburg/Dubai - Die Schauspielerin Nina Noel (35, "Dubai Diaries") hat sich dafür entschieden, ihren Followern in einem persönlichen Post einen Einblick in ihre Vergangenheit zu geben.

In den Zeilen beschreibt die Schauspielerin, die inzwischen mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Dubai lebt, dass sie es als Kind zwischenzeitlich sehr schwer hatte.

Doch während sie genau diese Worte unter ihren Beitrag schrieb, habe sie weiter darüber nachgedacht, weshalb der Spruch eigentlich so gut zu ihr passe, so Nina. "Und dann hatte ich einfach ganz spontan das Bedürfnis, das runterzuschreiben", erklärte sie weiter.

Eigentlich habe sie einfach nur ein Foto aus einem Shooting hochladen wollen. Ihr Ehemann habe ihr dann das Zitat "Bet on myself", auf Deutsch: "Ich verlasse mich auf mich selbst" als Beschreibung dazu vorgeschlagen.

Zum Wochenende meldete sie sich zunächst in einer Instagram -Story: "Ich habe jetzt gerade einen Post hochgeladen und dazu etwas geschrieben, was kaum einer von mir weiß", sagte Nina mit ernstem Blick in die Handykamera.

"Ich habe als Kind erlebt, wie es ist, wenn man alles hat und wie es ist, wenn man gar nichts hat", so Nina. Nachdem sie auf einem großen Grundstück mit der eigenen Pferdeweide aufgewachsen sei, hätte sie schließlich mit ihrer Mutter in eine Sozialbauwohnung ziehen müssen.

"Von 4x im Jahr Familienurlaub zu ich muss einen Antrag auf Kostenübernahme beim Förderverein meiner Schule stellen, damit ich mit auf Klassenfahrt fahren darf, weil meine Mutter die Kosten nicht stemmen kann", lautet eine weitere Erinnerung an ihre Kindheit.

Damals habe sie sich selbst geschworen, dass sie sich niemals abhängig von einem Mann machen wolle. "Bet on myself" sei in diesem Moment zu ihrem Lebensmotto geworden. Und heute könne sie stolz auf die Zeit zurückblicken und sagen, dass sie genau das auch geschafft habe.

Sie hoffe nun, anderen mit ihrer persönlichen Geschichte inspirieren zu können. "Weil ich glaube, dass es vielleicht ganz vielen auch so ging oder geht", so Nina Noel am Ende ihrer Story.