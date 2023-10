Nina Noel erlebt kurz vor Geburt böse Überraschung: "Einfach nur abartig"

Die Schauspielerin Nina Noel (35) berichtete ihren Instagram-Followern von dem Ekel-Fund. © Screenshot Instagram/ninanoel (Bildmontage)

Nina Noel ist bereits in der 38. Woche und damit auch im letzten Schwangerschaftsmonat angekommen. Am 1. Oktober verkündete sie feierlich: "Der Geburtsmonat ist da! Wir können es nicht erwarten, Dich schon in ein paar Tagen kennenzulernen, Babygirl."

Höchste Zeit also, um alles für das kleine Wunder vorzubereiten: Dafür öffneten Nina und ihr Verlobter Anthony nun auch einen Storage-Raum, den sie für 200 Euro im Monat angemietet und mit ausrangierten Baby-Sachen gefüllt hatten.

"Da waren Kartons drin mit Babysachen, ein Kinderwagen, ein Babybett und so weiter", erklärte Nina Noel ihren Fans in einer Instagram-Story. Und weiter: "Ihr könnt Euch nicht vorstellen, wie schmutzig alles ist."

Denn in all den liebevoll verstauten Sachen hätten es sich jede Menge Mäuse gemütlich gemacht. Ihre Hinterlassenschaften fanden sich schließlich überall.

"Ich will einfach nur brechen, es ist so eklig, so widerlich. Einfach nur abartig", platzte es aus Nina Noel heraus, die ihre Handykamera schließlich über das beschriebene Problem wandern ließ.

Am nächsten Morgen war das Drama aber offenbar schon wieder vergessen.

Denn die 35-Jährige zeigte sich freudestrahlend auf dem Weg zu einem Arzttermin: "Vielleicht mein letzter Termin, bevor das Baby kommt?!", orakelte sie voller Vorfreude.