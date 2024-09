Noch vor Kampfbeginn: Bei Raab und Halmich fliegen schon jetzt die Fetzen

TV-Entertainer Stefan Raab (57) bei einem seiner letzten öffentlichen Auftritte beim Unternehmensgründer- und Investorentreffen "Bits & Pretzels" im Jahr 2017. © Matthias Balk/dpa

Der Grund: Die beiden Kontrahenten, die sich am Samstag in Düsseldorf bereits zum dritten Mal gegenüber stehen werden, können sich dem Vernehmen nach nicht auf die Reihenfolge ihrer Einmärsche in die Arena einigen.

Das berichtet die BILD-Zeitung am Donnerstagabend.

Demnach bestehe der Entertainer darauf, nach der ehemaligen Profiboxerin in den Ring zu kommen - obwohl das Regelwerk eigentlich etwas anderes vorsieht.

Denn der Kampf steht unter der Aufsicht des BDB (Bund Deutscher Berufsboxer) und der schreibt vor, dass immer der Kämpfer, der in der Weltrangliste schlechter platziert ist, die Halle zuerst betritt.