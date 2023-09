"Notruf Hafenkante"-Star Marc Barthel über seine Anna: "Für meine Frau mache ich alles"

Besonders in Berlin zeigte sich der Schauspieler von seiner besonders liebevollen Seite und machte seine Anna vor laufender Kamera eine Mini-Liebeserklärung: "Für meine Frau mache ich alles", sagte er im Gespräch mit TAG24. An diesem Abend hatte er sich für sie sogar in enge Lederhosen geworfen, um der gebürtigen Bayerin extra gut zu gefallen.

TAG24 hat die beiden sowohl beim " Audi Ascot Renntag " in Hannover als auch bei der " Angermeier Trachtennacht " in Berlin getroffen und festgestellt: Die Funken sind noch lange nicht erloschen.

Anna Hofbauer (35) und Marc Barthel (33) bei der "Angermeier Trachtennacht". Für seine gebürtige Bayerin schlüpfte der Berliner sogar in Lederhosen. © Alice Nägle/TAG24

Und auch in ihre kleine Familie geben die beiden ab und zu Einblick via Social-Media.

Und gerade weil der 33-Jährige aufgrund der Dreharbeiten der neuen Staffel "Notruf Hafenkante" ziemlich eingespannt ist, ist er seiner "besseren Hälfte" Anna um so dankbarer. Die Schauspielerin und Sängerin halte ihm wo sie nur könne den Rücken frei.

"Meine Frau ist super fleißig, ohne die könnte ich das alles gar nicht machen. Gerade durch die Einführung meiner neuen Partnerin (Lilli Hollunder, 37) drehen wir ganz viel im Moment, und meine restliche Zeit möchte ich dann für meine zwei sehr frechen Kinder zu Hause haben", lachte er im Interview.

Anna selbst verriet in unserem Gespräch, dass sie in ihrer Rolle als Mama zwar total aufgehe, sich aber natürlich auch sehr darauf freue, wenn sie sich wieder beruflichen Projekten widmen kann, die sie liebt: "Ich bin gespannt, was da die nächste Zeit alles kommt. Und wenn es was gibt, werde ich das gerne erzählen".

Und wenn es so weit ist, wird ihr Ehemann Marc Barthel hoffentlich genau so den Rücken freihalten können.