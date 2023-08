Marc Barthel über "Notruf Hafenkante": "Das habe ich noch nie an einem Set erlebt!"

Lillis Charakter – Isabell Nowak – sei auch wieder ganz anders als Freibergs Kollegin Desirée "Daisy" Petersen, die bis zuletzt von Aysha Joy Samuel (26) gespielt wurde. "Das macht das ganze aber auch so spannend und verleiht der Serie nochmal eine andere Frische", so der Schauspieler.

Worüber der 33-Jährige allerdings gerne mehr verrät, ist die tolle Zusammenarbeit mit seiner neuen Kollegin Lilli Hollunder (37). Diese wird ab Frühjahr 2024 in der ZDF- Serie als die neue Partnerin an Kris Freibergs Seite zu sehen sein.

Inklusive eines dreiteiligen Falls, in dem sein Charakter Kris Freiberg die Hauptrolle spielen wird: "Darauf freue ich mich sehr, weil man auch mal ein bisschen was anderes zeigen kann, als den Polizeialltag!"

Marc Barthel (33) zusammen mit Ehefrau Anna Hofbauer (35) beim "Audi-Ascot-Renntag" in Hannover. Die beiden genossen den freien Nachmittag mal ohne ihre zwei kleinen Kinder, wie sie TAG24 verrieten. © Alice Nägle/TAG24

Zudem sei jeder neuer Charakter eine Chance, die Zielgruppe zu erweitern und mehr jüngere Leute anzusprechen. Grundsätzlich überzeuge die Serie in Marc Barthels Augen aber vor allem durch die Chemie der einzelnen Darsteller und die tollen Drehbücher.

"Ich muss echt sagen, ich habe ja schon viel gedreht, aber dieses familiäre und heimische unter uns hinter und vor den Kulissen, das habe ich so noch nie an einem Set erlebt. So etwas ist sehr selten und deswegen fühle ich mich auch so wohl", so der 33-Jährige.

"Für mich sind die letzten sechs Jahre wie im Fluge vergangen, ich habe geheiratet, zwei Kinder bekommen, aber die Serie war immer eine Konstante für mich!" Eigentlich hatte er mal geplant, nur zwei Jahre zu bleiben. Jetzt will er gar nicht mehr weg: "Solange die Leute uns gucken wollen, bleibe ich!"

Selbst Drehtage im Dauerregen auf einer Schafweide – "Wo ich mich dann schon mal frage, was ich hier eigentlich mache (lacht)" – würden am Ende aufgrund des Teams dennoch Spaß machen. Für die aktuellen, sehr zeitaufwendigen Dreharbeiten halte ihm seine Partnerin in Crime im echten Leben, Sängerin und Schauspielerin Anna Hofbauer (35), den Rücken frei.

"Meine Frau ist super fleißig, ohne die könnte ich das alles gar nicht machen. Gerade durch die Einführung meiner neuen Partnerin drehen wir ganz viel im Moment, und meine restliche Zeit möchte ich dann für meine zwei sehr frechen Kinder zu Hause haben (lacht)."