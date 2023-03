Oben ohne, knapper String: Dieser "Élite"-Star lässt die Hüllen fallen

Carla Diaz (24) genießt ihren Urlaub in Mexiko. © Screenshot/Instagram/imcarladiaz

Die hübsche Brünette urlaubt derzeit auf der mexikanischen Insel Holbox. Auf Instagram sendete Carla ihren 1,8 Millionen Followern sexy Urlaubsgrüße und präsentierte sich nahezu splitterfasernackt!

In ihrer Story ist zu sehen, wie die spanische Schauspielerin bei romantischem Sonnenuntergang oben ohne und im knappen String durch das Meer schreitet. Da kann der ein oder andere Fan durchaus schon mal ins Schwitzen kommen!

Doch damit nicht genug. In ihrem Feed teilte die 24-Jährige weitere Schnappschüsse aus dem Mexiko-Urlaub. Auf einem der Fotos posiert die Beauty ebenfalls im knappen, schwarzen Bikini.

Kein Wunder also, dass die Fans in den Kommentaren komplett ausflippen. "Du bist eine Queen", schwärmte ein Follower. Und der nächste findet: "unglaublicher Bikini."

Scrollt man sich so durch das Profil, fällt auf, dass sich Carla bis auf wenige Ausnahmen gar nicht so häufig freizügig zeigt. Ganz im Gegenteil zu ihrer Rolle als Ariadna. In "Élite" ist die Spanierin ziemlich oft in pikanten Sexszenen zu sehen - so auch in Staffel 6, die derzeit auf Netflix läuft.