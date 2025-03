Ohne Dieter Bohlen: Thomas Anders feiert Comeback von Modern Talking

Koblenz - Sie waren Kult in den 1980er-Jahren. Nach vier Jahrzehnten können sich Fans auf neue Versionen der alten Songs freuen, allerdings nur von einer Hälfte des Duos. Wie würde Modern Talking heute wohl klingen?

Thomas Anders (62) hat die ersten sechs Alben von Modern Talking neu aufgenommen und präsentiert seine Version der Songs. © Hendrik Schmidt/dpa

Die Lieder von Modern Talking sind eigentlich unvergessen - Popsänger Thomas Anders hat sich bis vor Kurzem dennoch nicht an alle erinnern können. "Ich höre mir nicht in regelmäßigen Abständen die Modern-Talking-Alben an", sagte der 62-Jährige.

Die großen Hits gehörten zwar zu seinem Repertoire. "Bei mir war das aber wirklich so, dass ich mich an einige Songs nicht mehr erinnert habe."

Das hat sich in den vergangenen Monaten geändert. 1985 war Modern Talking zum ersten Mal in den Charts. Zum 40-jährigen Jubiläum hat der Sänger die ersten sechs, zwischen 1985 und 1987 erschienenen Alben des Duos neu aufgenommen.

Das erste erscheint diesen Freitag unter dem Titel "The 1st Album" und enthält mit der Neuaufnahme von "You're my heart, you're my soul" einen der bekanntesten Hits des Duos.