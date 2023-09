Amira Pocher verteidigt "Sandy" Meyer-Wölden gegen Olli: "Die hat richtig abbekommen"

Köln – Bricht bald der Rosenkrieg zwischen Amira (30) und Oliver Pocher (45) aus? Mit Ollis erster Ex-Frau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (40) hatte es damals immerhin ganz schön gekracht. Jetzt nimmt Amira ihre Vorgängerin öffentlich in Schutz und macht ihrem Noch-Ehemann eine klare Ansage.

"Und als wir uns das erste Mal umarmt haben, hab ich schon gesehen, du hattest rote Augen, und dann hab ich versucht, mich abzulenken, hab weggeguckt. Man sieht das genau in dem Moment, als ich dich angucke und sehe, dass du ergriffen warst. Und dann war es bei mir sowieso vorbei."

Die beiden Podcaster waren mitten auf der Bühne vor den Augen der Zuschauer in bittere Tränen ausgebrochen. "Das war wirklich emotional und ein krasser Moment, da konnte ich mich nicht mehr zurückhalten", gesteht Amira jetzt in der neuesten Podcast-Folge von "Die Pochers!".

Dass das Thema Trennung für Olli und Amira auch wenige Wochen nach der offiziellen Bekanntgabe noch ein sensibles ist, hat sich kürzlich bei einem Live-Auftritt in Köln gezeigt.

Oliver Pocher (45) hatte nach der Trennung von Sandy öffentlich gegen seine Ex-Frau gefeuert. © Henning Kaiser/dpa

So ist der gebürtigen Österreicherin sehr genau bewusst, dass Olli nach früheren Trennungen nicht immer sonderlich gut auf seine Ex-Partnerinnen zu sprechen war und auch schon mal "die ein oder andere Spitze" gegen diese abgefeuert hat.

"Ja, aber zu Recht", verteidigt Olli sein Handeln von damals. "Man muss ja nicht immer sagen, die ist ja trotzdem toll. Wenn etwas nicht richtig ist, dann muss man das auch benennen können."

Doch Amira hält dagegen: "Man muss es nicht immer in der Öffentlichkeit benennen." Auch Ollis Aussage, dass stets seine Verflossenen "den ersten Stein geworfen" und ihn damit herausgefordert hätten, will Amira - vor allem in Bezug auf Ollis einzige andere Ex-Ehefrau - nicht gelten lassen.

"Sandy hat wirklich noch nie in der Öffentlichkeit gegen dich etwas oder irgendwas Privates gesagt", nimmt die TV-Moderatorin ihre Vorgängerin, mit der sie inzwischen eine innige Freundschaft teilt, in Schutz.

"Wenn es jemanden gibt, der in der Öffentlichkeit nie etwas preisgibt, dann ist es wirklich Sandy. Und die hat richtig abbekommen."

Ob Amira in den kommenden Monaten ähnliches blüht, bleibt abzuwarten. "Das wird noch lustig", kündigt sie mit Blick in die Zukunft halb scherz-, halb ernsthaft an. Trotzdem gibt sie Olli ihr Wort: "Wir sind immer noch ein Team (...) Ich werde mich immer vor dich stellen, wenn irgendwas ist."