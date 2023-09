Pocher-Ex Sandy Meyer-Wölden (40) äußert sich klar zum Ehe-Aus von Olli und Amira

Das System "Patchwork-Familie" funktioniert bei allen Beteiligten seit einiger Zeit in der Tat par excellence. Doch das war längst nicht immer so.

"Wir versuchen das Beste daraus zu machen. Wir haben sieben Kinder, die involviert sind und von daher denke ich, dass wir alle erwachsen genug sind, an einem Strang ziehen und ein Team sind", gibt sich Sandy im Interview hoffnungsvoll.

An der Seite von Cathy Hummels (35) und weiteren Promi-Damen schlenderte die 40-jährige Wahl-Amerikanerin zum Oktoberfestbeginn in München gut gelaunt über die Theresienwiese.

Amira Pocher (30) war einer der Gäste bei den Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag von Sandy in Paris. © Bildmontage: Instagram/amirapocher (Screenshots)

Wie die 40-Jährige jüngst verriet, habe ausgerechnet Amira dafür gesorgt, dass Olli und sie sich wieder gut verstehen. Wie genau sie es geschafft haben, sich nach ihrer Schlammschlacht zu versöhnen?

Laut Sandy mit "viel Zeit, viel Geduld, viel Kommunikation und vor allem sich selbst und sein eigenes Ego zurücknehmen und die Kinder an erste Stelle setzen".

Letzteres erwartet die Ex-Freundin von Boris Becker (55) jetzt auch von Olli und Amira. Sie betont: "Ich denke, wir sind da ein gutes Beispiel!" Demnach blickt Sandy also positiv in die Zukunft, was das Verhältnis der beiden Podcaster angeht.

Die Trennung der beiden kam letztlich nicht mehr überraschend. Über die Sommermonate hatte sich die anfänglich "schwierige Situation" immer weiter zugespitzt, bis die gebürtige Österreicherin schließlich die Reißleine zog.

Olli selbst hatte im Talk mit der 30-Jährigen durchblicken lassen, dass er an der Beziehung gerne festgehalten hätte. Die "Prominent"-Moderatorin hatte zuletzt jedoch den Glauben an eine positive Wende verloren.